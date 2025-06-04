遭冒名進行高齡駕駛重新體檢假民調 運研所呼籲勿受騙

三峽車禍肇事的78歲余姓長者身亡，事故計釀4死11傷，高齡及無照駕駛議題引發社會討論，但近日卻有詐騙廣告，冒名交通部運研所名義進行高齡駕駛議題假民調，運研所緊急發布聲明指出，該假民調涉及不實資訊恐誤導民眾，呼籲大眾勿輕信受騙。

運研所表示，近日網路流傳一則冒用「交通部運輸研究所」名義主辦的詐騙廣告，內容是以「你認為高齡駕駛該重新體檢」為題所進行的假民調，因涉及不實資訊、嚴重損害該所聲譽，並可能誤導民眾、甚或造成民眾損失。

運研所澄清，該所與該廣告無任何關聯，並呼籲社會大眾提高警覺，切勿輕信受騙；此外，也已針對此詐騙廣告進行蒐證，並至內政部警政署165全民防騙網完成檢舉作業，以維護該所聲譽及社會大眾的權益。

運研所呼籲，任何聲稱與該所合作或由該所發布的資訊，務必透過該所官方網站或正式管道查證。若發現任何可疑的詐騙廣告或資訊，請立即向內政部警政署165反詐騙諮詢專線或相關執法單位檢舉，並重申針對高齡駕駛再體檢民調是詐騙廣告，請提高警覺勿受騙。