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白天濕涼晚上降雨趨緩…首颱何時生成？ 氣象署：關注下周熱帶系統發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明兩天主要受到鋒面影響，天氣相對來講比較不穩定，周末之後隨著鋒面遠離，各地天氣轉趨穩定、夏天的天氣型態。記者林澔一／攝影
今明兩天主要受到鋒面影響，天氣相對來講比較不穩定，周末之後隨著鋒面遠離，各地天氣轉趨穩定、夏天的天氣型態。記者林澔一／攝影

今明兩天主要受到鋒面影響，中央氣象署科長林伯東表示，天氣相對來講比較不穩定，周末之後隨著鋒面遠離，各地天氣轉趨穩定、夏天的天氣型態。

台灣附近目前受到鋒面影響，雲層比較多，林伯東表示，雖然鋒面前緣已經到達台灣南端的區域，但是中高層還是有低壓系統持續移出，所以目前台灣附近雲量比較多，各地都有降雨狀況發生。尤其北部目前有低壓系統正在通過當中，所以有明顯降雨發生。

林伯東表示，預計今天鋒面系統逐漸南移，目前台灣各地天氣明顯轉涼，因為下雨，白天高溫不會太高。

未來1周天氣趨勢，林伯東表示，今晚鋒面就會逐漸遠離，到了明天鋒面更加往東移，台灣附近氣壓就會偏向南北走向，所以接下來比較偏向南風到西南風，還是會有比較潮濕的空氣，周五水氣還是比較多。到了周六至下周一還是偏向南風到西南風的環境，整體來講水氣有慢慢減少的趨勢，恢復到夏天的天氣型態，午後會有雷陣雨，近中午還是有高溫出現。

林伯東表示，下周二左右，華中到華南另外可能有鋒面系統建立，台灣附近偏向南風到東南風的環境，比較偏夏季的天氣型態。

昨天整體降雨部分，林伯東表示，主要受到鋒面影響，昨天上午10時、11時左右，鋒面前緣來到台灣北部，一路往南移動。往南移動過程當中，再加上鋒前的西南風，中南部、花東都造成明顯降雨。大致上中南部、宜花東的3小時最大雨量來到70至90毫米，24小時最大雨量也有來到90至160毫米左右，為大雨至豪雨之間。另外，伴隨對流系統移入過程，以及鋒面南下之後東北風的影響，沿海最大陣風來到6至8級左右。

未來降雨趨勢，林伯東表示，今天上午和下午還是容易有下雨情形，到了晚上整體降雨稍微緩和下來，但是雨不會完全停下來。到了明天鋒面南移到巴士海峽，甚至更東移，比較明顯降雨的時間落在白天，但是清晨、晚間各地降雨還是不會停下來，尤其清晨開始，整個西半部地區還是有些降雨，白天雨勢受到午後熱力作用影響會有加強，尤其宜花地區可能有大雨發生，不排除短延時強降雨，午後降雨有可能下到晚上。

林伯東表示，周五水氣還是比較多，各地容易午後降雨，清晨、晚上中南部可能有些降雨。周六至下周一偏南風到西南風，白天以午後降雨為主，晚上受到西南風以及局部環流影響，中南部還是有零星降雨。下周二偏南到東南風，轉趨午後的天氣型態。

今年首颱遲未出現，至於近期是否有颱風生成可能？林伯東表示，目前注意到菲律賓東方海面，有一點點熱帶擾動要發展的趨向，以目前看到的預報指引，不會有很明顯的發展，但會朝菲律賓方向移動，氣象署持續關注這個熱帶系統發展。目前還是高壓的環境，沒有適合它發展的條件，應該還是屬於熱帶雲系通過菲律賓的機率比較高，發展成颱風的條件目前看起來比較小。

林伯東表示，時序已經進入到夏天，包含菲律賓東方海面到南海都還是容易有對流發展，這些對流雲簇發展如果條件配合的話，還是有可能有颱風形成，持續注意。

周五至下周二降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
周五至下周二降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
昨天天氣。圖／中央氣象署提供
昨天天氣。圖／中央氣象署提供
明天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
明天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

颱風 鋒面 菲律賓

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