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喝錯恐提高罹癌機率！研究顯示1款牛奶潛藏風險 5招喝法護肝

聯合新聞網／ 綜合報導
牛奶一向被視為健康飲品，然而最新研究卻提出警訊，若選錯乳製品，長期恐對肝臟造成負擔，甚至增加罹癌風險。 示意圖／Ingimage
牛奶一向被視為健康飲品，然而最新研究卻提出警訊，若選錯乳製品，長期恐對肝臟造成負擔，甚至增加罹癌風險。 示意圖／Ingimage

牛奶一向被視為健康飲品，然而最新研究卻提出警訊，若選錯乳製品，長期恐對肝臟造成負擔，甚至增加罹癌風險。哈佛大學公共衛生學院追蹤近49萬人長達15年，發現全脂乳製品，特別是全脂牛奶的攝取量越高，罹患慢性肝病與肝癌風險也會越高，另外，低脂乳製品和優格反而有保護肝臟效果。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專提醒，乳製品必須「挑對了」才能保肝，同時「喝多少」也很重要。研究指出，1份240毫升的牛奶或同量乳製品，喝到「中等量」時風險最高，再多反而趨於平穩，但全脂牛奶仍是最大雷區。

黃軒解釋，全脂牛奶之所以特別危險，是因為含有「胰島素樣生長因子-1（IGF-1）」促進細胞增生、抑制凋亡；「飽和脂肪酸」會誘發脂肪肝與慢性發炎，推動纖維化；全脂牛奶的「雌激素殘留較高」，可能對特定族群（肥胖、慢性肝炎）產生「微刺激」，變相火上加油，長期刺激恐助癌變。

黃軒建議喝低脂乳製品和優格來「護肝」，他指出，每周喝14份低脂牛奶，慢性肝病死亡風險降低46%；每周吃4份無糖優格，慢性肝病死亡風險降低40%。

黃軒提供5招「護肝、喝奶方法」：

第一、首選低脂或脫脂牛奶，一天攝取1~2份足矣；

第二、把優格當點心，未加糖的希臘式或台灣無糖優格最好；

第三、注意乳製品攝取總量，一星期不要攝取超過21份乳製品，也就是每天控制在3份左右會比較安全；

第四、搭配高纖蔬果飲用，當中的膳食纖維可調節腸內菌，相互加分；

第五、秉持少加工多原型的原則，少喝加糖奶茶、奶酪，減少飽和脂肪與添加糖帶給身體的負擔。

黃軒提醒，同樣是「喝牛奶」，長期選錯版本的牛奶，可能讓肝臟背負不必要的風險。民眾選購牛奶時不妨多花幾秒鐘翻轉瓶身，仔細查看「營養標籤」，選擇低脂、不加糖、未加工的乳製品，或許就是給辛苦工作的肝臟一份最真誠的溫柔。

肝臟 肝癌 牛奶

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