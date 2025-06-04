鋒面南移水氣仍多 涼空氣抵達北部轉涼、午後防雷雨突襲

天氣持續不穩定，中央氣象署持續發布大雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今年梅雨季第二波比較典型的梅雨鋒面，雖然對流系統發展條件不是很理想，但是鋒面本身的不穩定大氣結構，加上西南季風水氣配合，所引發的小尺度對流仍然遍地開花，為中南部及花東地區帶來一陣一陣的大雨或雷雨。

他說，從昨天0時到今天上午8時，最大的累積雨量出現在台南安南區的170毫米，其次台南新市區也有149毫米，高雄茄定區145.5毫米，中部彰化的大村鄉也有140毫米的累積雨量，雨量不少，幸好還不到嚴重致災的程度。

鋒面過後也有東北季風南下帶來較涼的空氣，吳聖宇表示，因此今天清晨在北部、東北部的低溫普遍只有20至22度左右，以6月初來說感受偏涼。

吳聖宇表示，今天鋒面繼續由台灣南部往巴士海峽移動，鋒面附近小尺度對流系統容易發展的區域，可望逐漸往台灣以南的海面移動，南部地區受到影響的程度有減小的機會。因為離鋒面的位置不遠，有時候鋒面附近的對流系統還是可能會帶來陣雨或雷雨的現象，尤其屏東、恆春半島一帶受影響較大，台南、高雄降雨有機會減少許多。

雖然鋒面本身的位置將會繼續往南移動，不過，吳聖宇表示，台灣上空的大氣狀況仍然不是很穩定，大部分地方上午的降雨不多，但是白天加上熱力作用，預報資料仍然顯示中午過後到入夜這段期間，台灣陸地上會有熱對流發展的機會，普遍性有出現短暫陣雨甚至雷雨的可能，要等到入夜之後熱對流消散，各地降雨才會逐漸緩和下來。

吳聖宇表示，晚間雖然預報上各地還是有局部短暫陣雨的機會，不過整體降雨會明顯的減少。受到東北季風帶來較涼空氣的影響，今天白天北部、東北部預報高溫只有23至25度左右，中南部及花東地區預報高溫也只有26至28度，相對比較舒適。

明天鋒面位於巴士海峽，台灣附近底層的風向轉為偏東到東南風，吳聖宇表示，降雨型態預期會更偏向以白天陸地上受熱力作用而發展出來的熱對流降雨為主，熱對流發展較旺盛的區域可能會有局部較大雨勢發生機會。溫度較明顯回升，北部、東半部白天高溫27至30度，中南部高溫有機會31至33度，又變得比較悶熱。

周五至周末台灣附近又再度回到偏南至西南風影響，吳聖宇表示，水氣沒有像之前的西南風那麼多，不過迎風面的中南部沿海地區在夜晚、清晨配合陸風輻合效應，仍可能有局部短暫陣雨機會。主要的降雨將是白天配合熱力作用在陸地上發展的熱對流所帶來的陣雨或雷雨，各地中午後可能有機會下點雨，熱對流發展較為旺盛的區域仍可能有局部較大雨勢出現。

他說，熱對流入夜後就會消散，又回到中南部沿海的局部降雨型態。預期周五至周日都是這種具有明顯日夜變化的降雨轉換過程。溫度普遍較為炎熱，各地高溫32至34度或以上。

下周一之後太平洋高壓有稍增強的趨勢，吳聖宇表示，台灣附近的風向有機會慢慢轉為偏南到東南風，降雨仍是以午後熱對流雷雨為主，發生的區域可能會比較偏向西半部地區為主，溫度則是持續炎熱。

吳聖宇表示，比較值得注意的是，隨著太平洋高壓增強，高壓邊緣的東南風跟位於南海的西南季風交會後，逐漸在南海到菲律賓一帶形成季風低壓槽，模式預報資料認為在這個季風低壓槽中可能會有熱帶擾動醞釀、發展的機會。下周的中後期，可能要注意是否有擾動在南海到菲律賓一帶逐漸形成並且增強的情況，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。