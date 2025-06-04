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喜憨兒基金會、蒙恩聽障烘焙坊、伊甸基金會！9大人氣公益喜餅品牌一次看

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翻攝FB／社團法人台灣幸福狗流浪中途協會、喜憨兒基金會、心路 • 幸福+工場
翻攝FB／社團法人台灣幸福狗流浪中途協會、喜憨兒基金會、心路 • 幸福+工場

結婚是兩個人手牽手走向未來的甜蜜開場，而喜餅呢？就是分享喜悅的重要儀式。現在，越來越多新人決定不只撒糖給親友，還要撒糖給全世界——選擇「公益喜餅」，讓愛心搭上喜氣快遞，一路送到需要被看見的角落。

所謂「公益喜餅」，是指將部分或全部收益捐贈給公益團體，用於支持身心障礙者就業、弱勢婦女與兒童照護、動物保護等溫暖行動。有些則由社福機構、庇護工場或非營利組織親手製作。它不僅代表新人對幸福的分享，更是一份傳遞愛與善意的選擇，也彷彿聽見新人對世界說：「我們的愛，想多一點、做更多！」畢竟，兩人的幸福固然美好，但能一起分享給更多人，那才叫甜到出圈。

收到這樣誠意滿滿的喜餅禮盒，好吃、好看，也更有意義！網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理熱門公益喜餅品牌懶人包，像是大家耳熟能詳的喜憨兒喜餅、伊甸基金會喜餅、幸福狗流浪中途喜餅等，每個名字背後都是一群默默耕耘的天使。他們也許話不多、步伐不快，但用自己的方式，持續把愛轉化成實實在在的美味與力量，讓幸福圓滿的愛情，喜上加喜。

No.1 喜憨兒基金會

翻攝官網／喜憨兒社會福利基金會
翻攝官網／喜憨兒社會福利基金會

說到公益喜餅，你是否也會第一時間想到「喜憨兒基金會」？由一群心智障礙者的家長創立，基金會始終秉持「終生教育、終生照顧」的理念，陪伴每位孩子走過人生各階段。

對他們來說，每個人都有自己的節奏與光芒。透過專業訓練與日常照顧，他們從被照顧者成長為能為社會付出的服務者。親手製作的每份喜餅，不僅是祝福，更是努力與希望的結晶。

自1995年起，基金會於全台設立據點與庇護工場，讓憨兒們學習烘焙、自食其力，成為台灣公益團體的代表品牌。這群「一心一意的孩子」親手製作的餅乾與糕點，不僅真材實料、口感細緻，還能依預算客製化選擇，融合溫暖故事與高品質，成為許多新人心中的喜餅首選。

許多網友真誠推薦，「零負評女神林依晨選用的喜餅就是喜憨兒」、「能夠傳遞幸福同時還能做愛心，這個概念實在是太棒了」、「就算不是訂喜餅，手工餅乾也是平時就可以買來吃的，也可以隨手做公益」、「口味完全不輸專業喜餅店，洋甘菊、高山茶的口味搭配別出心裁，餅乾在內餡用料上也非常大方」、「有漢餅和手工餅乾的組合，中西合璧超棒的」。

選擇喜憨兒，不只是祝福的甜點，更是用行動支持愛與勇氣的堅定力量，讓他們走得更穩、更遠，也更有光。

No.2 蒙恩聽障烘焙坊

翻攝官網／蒙恩聽障烘焙坊
翻攝官網／蒙恩聽障烘焙坊

921大地震期間，創辦人潘信宏牧師夫婦前往台中東勢關懷災民，在參與家園重建的過程中，注意到聾人面臨的生活困境。於是，他們於2002年成立「台中縣聽障生活無障礙發展協會」，致力於打造對聽障者更友善的生活環境，推動手語普及、識字輔導與就業技能訓練等服務。

2005年，協會進一步創立「蒙恩聽障烘焙坊」，秉持「除了聽見，聾人可以做任何事」的信念，提供聽障者穩定的工作環境，讓他們能安心發揮所長。

烘焙坊主打以純粹食材烘焙出真誠美味，人氣商品巧巧酥深受好評，展現了聽障職人的用心與專業。其禮盒設計風格溫馨簡約，提供單層、雙層、三層等多種款式與價格選擇，消費者可至門市諮詢或透過線上平台選購鑑賞。給予聽障朋友肯定，看見無聲世界中的奮鬥，這是一份「聽不見聲音，卻能嚐到用心」的幸福滋味。網友留言，「台北花博婚展試吃蒙恩的喜餅，覺得很好吃、服務也很滿意」、「低糖低油真的吃起來比較不負擔」、「不管是餅乾還是大餅都很好吃，能感受到店家滿滿的用心」。

No.3 伊甸基金會

翻攝官網／伊甸公益mall
翻攝官網／伊甸公益mall

提到對身心障礙者的就業支持，怎能不提「伊甸基金會」？由知名輪椅作家杏林子創辦，伊甸始終秉持「每個人都能活得有尊嚴」的信念，是台灣少數同時服務兒童、成人與長者的公益團體。多年來深耕社會福利領域，旗下更設立多座烘焙庇護工場，包含桃園首家取得設立許可的「伊甸烘焙屋」、台中的「愛伊屋咖啡廳」與「迦南園烘焙庇護工場」等，成為公益喜餅的代表之一。

伊甸的喜餅禮盒風格簡約自然，品質穩定、用料實在。不僅是一間烘焙坊，更是一座希望工場，專為15歲以上、經職業評估具工作意願但能力有限的身心障礙者打造友善職場。從手工餅乾、蛋糕、節慶禮盒到茶會小點，每一份香氣四溢的作品，背後都蘊藏著努力學習與突破挑戰的故事，讓婚禮更添溫度與祝福。

粉專有網友留言表示，到伊甸烘焙咖啡屋中壢店和現場的主任聊了很多，對方在伊甸基金會單位工作已經30年，用心陪伴、支持身心障礙學員，感性地呼籲，「用你的訂單改變他的人生」，強調禮盒中裝的不只是精緻的商品，更是努力與堅持。

No.4 熊米屋烘焙坊

翻攝FB／熊米屋烘焙坊、官網／熊米屋烘焙坊
翻攝FB／熊米屋烘焙坊、官網／熊米屋烘焙坊

熊米屋烘焙坊，是藏身於基隆小巷中的一個溫暖夢想。由一群充滿愛心的熊爸爸、熊媽媽共同打造，自2008年成立以來，始終為了同一個信念努力，讓「小愉兒」們擁有更有希望的未來。他們相信，每個孩子都應擁有平等的學習與生活權利，有機會自信地走在人生道路上。

在這裡，孩子們透過製作點心與販售糕點，逐步培養技能與自信，從被照顧者轉變為能靠雙手努力生活、邁向獨立的行動者。

熊米屋的喜餅品項豐富，並提供多種盒型與喜慶包裝，滿足新人們的期待。這些甜點背後，是無數努力的笑容與成長的痕跡，也是一個個未被放棄的夢想。網友表示：「很好吃，還可以做公益，值得去訂購」、「紮實、奶香味濃厚、設計簡單可愛、包裝相對環保，朋友有回饋的也表示好吃」。

No.5 心路 • 幸福+工場

翻攝FB／心路 • 幸福+工場
翻攝FB／心路 • 幸福+工場

沒有人會希望自己或孩子與障礙為伴，但當命運真的來臨，心路選擇不逃避、不放棄。1987年，一群來自全台的家長，用每月100、200元的小額捐款，集結愛與信念，成立了台灣第一個由身心障礙者家長發起的社福組織——心路文教基金會（現為心路社會福利基金會），為孩子們鋪出一條安心、有尊嚴的成長之路。

基金會的服務對象涵蓋智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺等多重障礙者，從幼兒的早期療育、學齡階段的教育陪伴，到成年後的就業支持，提供全方位服務、不間斷陪伴。

1997年，心路成立第一個庇護職場「心路洗衣坊」，隨後陸續開設慈佑工場、一家工場、機動工作隊、慈泰工場等，至今全台已有5處據點，服務近160位庇護員工。在這些場域中，孩子們學會製作手工皂、餅乾、鳳梨酥，也學會打掃、洗衣、熨燙，在每一件看似平凡的工作中，逐步找回自信與成就感，踏實地活出屬於自己的價值。心路的公益喜餅融入台灣在地風味，網友稱讚，「餅乾和蛋捲都很好吃，非常推薦」、「在喜餅中鮮少會出現蛋捲組合，但是心路的喜餅，超推薦蛋捲，原料嚴苛、製程乾淨、真材實料、香氣十足、不論哪個口味吃下都唇齒留香」。

No.6 貓貓喵喵公益菓子鋪

翻攝FB／猫猫喵喵公益菓子舖
翻攝FB／猫猫喵喵公益菓子舖

喜歡可愛療癒系風格的新人，絕對不能錯過「猫猫喵喵公益菓子舖」，聯手知名甜點店七見櫻堂推出公益喜餅，以幫助浪貓為初心，每售出一盒，即捐出一個貓罐，為街頭浪浪送上一份飽餐與關懷。他們的喜餅風格獨具，從手繪插畫風的包裝到內容物曲奇餅，都顏值破表，展現出日式細膩與質感，不僅適合作為婚禮喜餅，也非常適合當作彌月禮、節慶贈禮或伴手禮。猫猫喵喵公益菓子舖最特別的是，內含以天然食材精心打造的共食餅乾，讓貓奴和貓咪一起享用，增添了和主子分食的樂趣。

曾購買的網友說，｢盒子包裝都是貓咪真的超可愛，餅乾也都很好吃｣、「可以跟貓共食的餅乾形狀，特意做成有貓的圖案，裡面也附貼心小卡告知哪兩款才可以給貓咪吃」。

No.7 愛不囉嗦 ABRAZO

翻攝官網／愛不囉嗦 ABRAZO
翻攝官網／愛不囉嗦 ABRAZO

每天的生活節奏也許很快，你是否願意放慢一點點腳步去感受世界？「愛不囉嗦 ABRAZO」是由身心障礙者與慢飛天使們所成立的庇護工場，由唐氏症基金會創立，特別聘用唐寶寶與心智障礙者，用雙手烘焙出每一片幸福的手工餅乾。

ABRAZO，在西班牙語中是「擁抱」的意思，象徵著愛與包容。不需要多說，只要願意給予一個機會，就是最直接的支持方式，讓喜餅成為傳遞溫暖的擁抱，融化每個人的心。

有部落客撰文評價，「我覺得可以用『質樸簡單』來形容愛不囉嗦的餅乾，巧克力杏仁的苦甜感、核桃餅乾的厚實堅果香、蔓越莓抹茶的酸甜茶香都相當耐人尋味，而且都不甜膩」。從台灣在地契作小麥出發，結合友善耕作與庇護就業，用餅乾與農特產為唐寶寶們創造工作機會與成就感，每一份產品，都是天使用心揉製、包裝、完成的祝福。

No.8 微笑天使烘焙坊

翻攝FB／微笑天使-身心障礙者福利關懷協會
翻攝FB／微笑天使-身心障礙者福利關懷協會

對許多家庭來說，身心障礙孩子在完成十二年國教後，人生的下一步變得模糊，學校照顧告一段落，社會與職場卻還沒準備好接住他們。一群由學生家長、老師與熱心夥伴組成的團隊，決心不讓這些孩子被社會遺忘，在2014年成立了「社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會」，用最實際的方式陪伴天使們走向未來。

2015年，微笑天使烘焙坊誕生了，讓孩子從香氣中找回成就感，次年在社會局與勞動部的指導下，進一步成立社區日間作業設施（小作所），提供生活與職能訓練，同年也加入多元就業開發方案，擴大就業實習機會。

微笑天使的喜餅禮盒主打溫暖風格，設計以柔和色系與簡約插畫為主，充滿溫馨氛圍。網友感性說道，「身障者學習的過程比一般人吃力，也必須不斷反覆提醒，才有辦法將甜點做出來。大家吃的不是普通甜點，是身障者的努力」，相信每個孩子都有屬於自己的光芒，只要有合適的支持，他們不只是被照顧的對象，而是能為社會發光的力量。

No.9 幸福狗流浪中途

翻攝FB／社團法人台灣幸福狗流浪中途協會
翻攝FB／社團法人台灣幸福狗流浪中途協會

一位單親媽媽，二十年來花光千萬積蓄，只為救援上千隻流浪貓狗——她就是「幸福狗流浪中途協會」創辦人陳愛媽。原是會計師的她，獨自撫養兩個女兒，原本能過上平靜安穩的退休生活，卻因為一群無家可歸的毛孩子，毅然選擇走上截然不同的路。

中途不是終點，要幫浪浪找到真正願意愛牠們、照顧一輩子的家，陳愛媽清楚記得每隻毛孩的故事，從哪裡救來、個性如何、送養到哪個城市。如今，幸福狗園區每年要照顧約2000隻流浪貓狗，開銷高達1672萬，撐起這份愛的其中一項來源，就是自設烘培坊「咪妮手作甜點 MINICAKE」。由陳愛媽的女兒親自設計包裝、將甜點化為力量，有中式大餅、西式餅乾、磅蛋糕等多元選擇，收益扣除成本後，全數投入浪浪的醫療照護。

吃甜點，也能做好事！選擇幸福狗的喜餅，不只是祝福愛情的甜蜜起點，更是對毛孩無限的溫柔。網友提到，「能實質回饋幫助到流浪動物的公益喜餅」、「伯爵紅茶口味的磅蛋糕很好吃，糕體非常紮實，且不是很乾的那種，是微濕潤的糕體，我很喜歡」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年05月12日至2025年05月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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