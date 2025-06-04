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公職獸醫不開業獎金結構公平嗎？ 全聯會籲：下一步應適度提高職等

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
近年獸醫系畢業生投入職場，多數學生選擇投入照顧小動物的臨床領域，公職獸醫變得冷門，呈現兩樣情。本報資料照片
近年獸醫系畢業生投入職場，多數學生選擇投入照顧小動物的臨床領域，公職獸醫變得冷門，呈現兩樣情。本報資料照片

為改善公職獸醫人力短缺問題，行政院長卓榮泰昨宣布，6月1日起將提供每一名公職獸醫師（佐）每月1萬至3萬元的不開業獎金，盼改善薪資結構，縮小與民間獸醫薪資差距，為公部門攬才留才。有公職獸醫師反映，要吸引剛出社會的菜鳥獸醫，加1萬恐怕效果有效，真正在第一線扛責防疫人員落在6至7職等，這群人不開業獎金是2萬，高官卻能領3萬，獎金結構不盡公平。

今年1月6日，賴清德總統到新北出席第53屆獸醫師節慶祝大會，提及公職獸醫師人力不足及流失問題，要農業部研究「獸醫師不開業獎金」。時隔5個月，公職獸醫師不開業獎金上路，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，感謝總統、行政院回應公職獸醫的期待，對於獎金的結構，譚認為可接受，公職獸醫最大一群是薦任5至7職等，地方多數是薦任，這些人領的是2萬元不開業獎金，領1萬、3萬的是少數。

譚大倫說，公職獸醫肩負防疫、檢疫、動保、食安等要務，近年各地防疫所、動保處等機關的獸醫師都有缺額，一旦爆發禽流感等事件，公職獸醫人力荒將會是另一個破口。

譚也說，許多公職獸醫反映現況是錢少、事多、壓力重，公職獸醫即便爬升到幹部，職等仍在7左右，相較之下，開業或執業獸醫收入更好，還多了尊嚴。譚表示，香港也有公職獸醫人力荒困境，透過薪水留才，按資歷給3萬5000元至5萬元不等的不開業獎金，祭出實質報酬留住好人才。

譚認為，政府願意祭出不開業獎金，多少能提振公職獸醫士氣，下一步應適度提高職等，增加獸醫系畢業生報考公職獸醫誘因。

不開業獎金確定上路消息一出，獸醫界討論熱烈，有執業獸醫說「不排除重回公職」，也有獸醫系老師說，若薪水能提高，會鼓勵學生進公職貢獻專長。也有公職獸醫師質疑，對剛入行的公職獸醫師只給1萬元獎金，還是讓人興趣缺缺，真正辛苦的防疫人員落在6、7職等，這群人領2萬獎金，10職等至政務職的高官是3萬元，容易讓人有「高官自肥」觀感。

公職獸醫常要包辦國內外動物疾病防疫及研究，第一線獸醫被牛追著跑、壓制豬隻打疫苗，遇到禽流感一次撲殺數以千計的雞，都是家常便飯，還要處理民眾關注的動保案件，如不良犬貓舍私繁、虐待寵物、照顧受傷流浪動物等，業務量繁重，錢少事多壓力大是公職獸醫的寫照。

北部一名臨床獸醫師說，即便公職獸醫有不開業獎金，民間獸醫院的自由度、整體薪資前景還是好一些，對轉進公職獸醫意願不高。

獸醫師

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