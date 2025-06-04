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林聰明沙鍋魚頭展店攀高峰 台北第2家101大樓開店日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義排隊人氣美食名店林聰明沙鍋魚頭，3月首度北上台北新開幕南港LaLaport開店，成為美食街扛霸子，接著7月到台北101大樓開店，目前新店裝潢中。圖／讀者提供
嘉義排隊人氣美食名店林聰明沙鍋魚頭，3月首度北上台北新開幕南港LaLaport開店，成為美食街扛霸子，接著7月到台北101大樓開店，目前新店裝潢中。圖／讀者提供

嘉義排隊人氣美食名店林聰明沙鍋魚頭，3月首度北上台北新開幕南港LaLaport開店，成為美食街扛霸子，每天營業客人大排長龍排隊，接著要到台北101大樓開店，目前新店裝潢中，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，到台北101開店協商期近2年，預計7月2日開幕，餐品會針對來台國際遊客設計，以全豬骨熬製的靈魂湯底不變。

日前有網媒、網友社群揭露，林聰明沙鍋魚頭要插旗台北101，不只104求職網站有林聰明台北101分店資訊，新店有施工圍籬，讓端午連假收假的上班族經過，直呼驚喜；林佳慧證實嘉義林聰明沙鍋魚頭台北101將在7月2日開幕，她說，台北第2家店選址101大樓B1美食街，鄰近鼎泰豐店。

林佳慧說，與台北101洽談開店近2年，承租的美食街攤間位在台北精華區，原承租店家5月租期屆滿，適林聰明沙鍋魚頭桃園機場店也在5月到期，為擴大服務，將桃機店搬遷台北101店重新開幕，台北101是台灣的觀光門面，迎接國際觀光客，台北101開店會針對國際觀光客設計餐品，開幕活動構思中，請拭目以待。

傳承三代林聰明沙鍋魚頭1953年創立，未開放加盟，近年跨區直營展店，2022年進駐「MITSUI OUTLET PARK台南」，2023年插旗桃園機場第二航廈「街口食趣」主題候機室，3月前進「Mitsui ShoppingParkLaLaport南港」B1開設全新概念店中店、成為台北首店，7月進駐台北101美食街。

南港LaLaport的林聰明沙鍋魚頭，完整呈現嘉義總店經典風味，菜單提供7款套餐，分別是沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃、經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵、沙鍋冬粉沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲，價格259 元至399元，其中前3款套餐為南港LaLaport限定，台北101店餐品還未公布。

3月開幕的台北南港LaLaport的林聰明沙鍋魚頭，完整呈現嘉義總店經典風味，菜單提供7款套餐。圖／聯合報資料照片
3月開幕的台北南港LaLaport的林聰明沙鍋魚頭，完整呈現嘉義總店經典風味，菜單提供7款套餐。圖／聯合報資料照片
嘉義排隊人氣美食名店林聰明沙鍋魚頭，3月首度北上台北新開幕南港LaLaport開店，成為美食街扛霸子，接著7月到台北101大樓開店，目前新店裝潢中。圖／讀者提供
嘉義排隊人氣美食名店林聰明沙鍋魚頭，3月首度北上台北新開幕南港LaLaport開店，成為美食街扛霸子，接著7月到台北101大樓開店，目前新店裝潢中。圖／讀者提供

美食 桃園機場 台北101

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