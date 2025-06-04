84歲退休體育老師脊椎二度開刀 「我有權決定怎麼過日子」

一名退休的84歲體育女老師，3個月前突然腳痛、麻，痛到幾乎不能走，到醫院檢查發現，第2、3節脊椎因老化壓迫到神經，與醫師討論後決定開刀；醫師採「超微創側腹脊椎融合手術」，患者術後再2至3天已出院。

退休老師說，原本有其他醫師認為她年紀大，建議不要開刀，她說「我有權力決定自己怎麼過日子」，術後恢復良好，讓她覺得手術是對的。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者在多年前因為脊椎退化，曾經動過脊椎第3、4、5節手術，年紀增長，2、3節的脊椎又老化滑脫壓迫到神經，導致下半身麻又痛，造成行動不便而求診。

李偉裕說，現在新型脊椎微創手術跟以前傳統不同，新型微創手術是從側腹進入，傷口只需3公分，手術過程中失血量大約只有100CC，少於傳統手術失血量上千CC，且能避免背部肌肉脊椎的破壞，肌肉不用切開，不會造成萎縮，降低很多手術風險，不用拔除原本骨釘，對年紀大的患者負擔比較輕。

患者原本擔任體育老師、教打羽球，第一次脊椎手術前，一度很忌諱開刀，擔心手術後「人生就變黑白了。」家人帶她四處求醫，跑遍中部各大醫學中心，最後到大甲李綜合醫院，讓周遭的朋友很驚訝，紛紛問她「怎麼選擇了偏鄉的區域醫院？」術後，她向朋友證明選擇沒錯。

患者說，這次雙腳再痛起來，檢查後發現是另一節的脊椎壓迫，詢問不少醫師意見，有其他醫院的醫師認為她年紀這麼大，勸她不應該再手術開刀，她說自己有權力決定未來怎麼過日子，即使不能在體育場競賽，也不能靠坐輪椅過餘生，因此決定再讓脊椎開刀，「術後到現在，我恢復的很好，我的決定沒錯。」