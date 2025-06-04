快訊

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案：龐大、離譜、令人作嘔

公布了！總統令：監察院秘書長李俊俋已准辭職 應予免職

川普加倍鋼鋁關稅至50%！6月4日立即生效 英國「暫時豁免」

84歲退休體育老師脊椎二度開刀 「我有權決定怎麼過日子」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
患者第2、3節脊椎因老化壓迫到神經。圖／大甲李綜合醫院提供
患者第2、3節脊椎因老化壓迫到神經。圖／大甲李綜合醫院提供

一名退休的84歲體育女老師，3個月前突然腳痛、麻，痛到幾乎不能走，到醫院檢查發現，第2、3節脊椎因老化壓迫到神經，與醫師討論後決定開刀；醫師採「超微創側腹脊椎融合手術」，患者術後再2至3天已出院。

退休老師說，原本有其他醫師認為她年紀大，建議不要開刀，她說「我有權力決定自己怎麼過日子」，術後恢復良好，讓她覺得手術是對的。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者在多年前因為脊椎退化，曾經動過脊椎第3、4、5節手術，年紀增長，2、3節的脊椎又老化滑脫壓迫到神經，導致下半身麻又痛，造成行動不便而求診。

李偉裕說，現在新型脊椎微創手術跟以前傳統不同，新型微創手術是從側腹進入，傷口只需3公分，手術過程中失血量大約只有100CC，少於傳統手術失血量上千CC，且能避免背部肌肉脊椎的破壞，肌肉不用切開，不會造成萎縮，降低很多手術風險，不用拔除原本骨釘，對年紀大的患者負擔比較輕。

患者原本擔任體育老師、教打羽球，第一次脊椎手術前，一度很忌諱開刀，擔心手術後「人生就變黑白了。」家人帶她四處求醫，跑遍中部各大醫學中心，最後到大甲李綜合醫院，讓周遭的朋友很驚訝，紛紛問她「怎麼選擇了偏鄉的區域醫院？」術後，她向朋友證明選擇沒錯。

患者說，這次雙腳再痛起來，檢查後發現是另一節的脊椎壓迫，詢問不少醫師意見，有其他醫院的醫師認為她年紀這麼大，勸她不應該再手術開刀，她說自己有權力決定未來怎麼過日子，即使不能在體育場競賽，也不能靠坐輪椅過餘生，因此決定再讓脊椎開刀，「術後到現在，我恢復的很好，我的決定沒錯。」

大甲李綜合醫院神經外科副院長李偉裕表示，目前脊椎使用超微創側腹脊椎融合手術恢復。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院神經外科副院長李偉裕表示，目前脊椎使用超微創側腹脊椎融合手術恢復。記者游振昇／攝影
患者因脊椎老化壓迫到神經而手術，術後恢復良好。記者游振昇／攝影
患者因脊椎老化壓迫到神經而手術，術後恢復良好。記者游振昇／攝影

醫師 患者 微創手術

延伸閱讀

坐姿決定你70歲的身體健康 整脊師揭必須改掉的三種錯誤坐法

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

「5寶媽」李宓產後動手術切5塊肚皮　運動一半傷口裂開「當場噴血」

無法站超過3分鐘 孫德榮7月花200萬動脊椎手術

相關新聞

新冠單周132例重症 今年新高

新冠疫情嚴峻，上周門急診就診近六萬三千人次，新增重症新增一三二例，就診人數及重症個案均為今年單周新高。疾管署發言人羅一鈞...

梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

梅雨季第5波鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天有局部陣雨...

進口乳命名之亂 食藥署：國產認證才能標「鮮乳」

衛福部食藥署昨修正鮮乳標示規定，明年七月一日起，只有通過認證的國產牛乳可標示為鮮乳，國外進口液態乳不得稱「鮮乳」，應改標...

公職獸醫不開業獎金結構公平嗎？ 全聯會籲：下一步應適度提高職等

為改善公職獸醫人力短缺問題，行政院長卓榮泰昨宣布，6月1日起將提供每一名公職獸醫師（佐）每月1萬至3萬元的不開業獎金，盼...

林聰明沙鍋魚頭展店攀高峰 台北第2家101大樓開店日期曝

嘉義排隊人氣美食名店林聰明沙鍋魚頭，3月首度北上台北新開幕南港LaLaport開店，成為美食街扛霸子，每天營業客人大排長...

84歲退休體育老師脊椎二度開刀 「我有權決定怎麼過日子」

一名退休的84歲體育女老師，3個月前突然腳痛、麻，痛到幾乎不能走，到醫院檢查發現，第2、3節脊椎因老化壓迫到神經，與醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。