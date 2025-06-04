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未來10天天氣2重點 下周有熱低生成機率關注發展動向
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致午後西北雨的天氣型態，其中在周六至下周一西半部清晨易有零星短暫雨。觀察下周二之後南海附近熱帶性系統發展的機率。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，新竹以南仍有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。周五，午後各地有局部短暫陣雨。周六至下周一，清晨西半部易有零星短暫雨，周六午後各地有局部短暫陣雨，周日午後山區有零星短暫雨，下周一午後新竹以北、南投以南山區及宜花東有零星短暫雨。
他說，下周二午後各地有局部短暫陣雨。下周三，午後竹苗以南及花東有局部短暫陣雨。下周四，白天台東及鵝鑾鼻一帶易有零星短暫雨，午後山區、嘉義以南及花東有局部短暫陣雨。下周五，花東有局部短暫雨，午後新竹至嘉義、花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
賈新興表示，觀察下周二之後南海附近有熱帶性系統發展的機率， 依歐洲系集模式預測，下周三晚上8時約有4至6成的機率有熱帶性低氣壓生成，觀察其後續發展及移動趨勢。另外，美國模式預測之熱帶性低氣壓發展位置位於菲律賓東方外海，且發展時間較早。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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