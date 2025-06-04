梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

梅雨季第5波鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天有局部陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣發生，如雷擊、強風、瞬間強降雨。北台灣轉涼，北部21至27度、中部22至30度、南部24至32度、東部22至32度。

明天鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大。吳德榮表示，周五、周六鋒面東移減弱，氣溫逐日升；大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，受西南風影響，清晨、上午西南部亦偶有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周日至下周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四、下周五的天氣，與熱帶擾動的動態有關，需再觀察。

另外，吳德榮表示，各國模式模擬，下周南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但各國模擬結果很分歧，對梅雨季的大氣型態，也造成不同程度的破壞。下過，各國模擬的不確定性都很大，需持續觀察模式調整。