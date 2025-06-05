衣服洗完還有悶臭味？可能犯了1錯誤 家務達人揭關鍵在洗衣前

根據日媒「サンキュ！」報導，梅雨季來臨時，許多家庭開始煩惱衣服洗完後總是出現一股悶臭味或潮濕味。特別是在室內晾衣時，衣物曬不乾的問題更讓人頭痛。對此，日本家事達人Mami分享一個看似不起眼，卻能有效預防異味的實用小撇步。

馬上丟洗衣機聽起來最有效率，但Mami指出，如果濕毛巾或汗濕衣物直接悶在洗衣籃裡，反而會成為細菌的溫床，讓臭味源源不絕。因此，她在洗衣機上方安裝伸縮桿，將濕的毛巾、衣服掛起來晾一晾，再統一放入洗衣機清洗，就能有效減少異味。

根據研究，空氣中普遍存在的「莫拉氏菌」會在潮濕環境中大量繁殖，尤其當衣物濕著超過5小時以上，這些細菌就會釋放出令人不適的氣味。更麻煩的是，即使事後清洗，細菌仍可能殘留，造成「明明有洗還是臭」的困擾。

如果預先晾乾後仍覺得有味道，Mami建議可在洗衣時加入不含氯的漂白劑，既能消臭除菌，又不像含氯漂白水容易褪色。只要搭配平常使用的洗衣精就能發揮效果，不需額外花費太多時間。

要有效預防衣物臭味，除了晾乾方式要正確，其實洗之前的準備更是關鍵。濕衣服別急著堆進洗衣籃，多一步晾乾的動作，不但能遠離異味，也延長衣物壽命。梅雨季節洗衣，不妨立刻嘗試看看這個省時又有效的小技巧。