快訊

旅宿業有條件開放移工 洪申翰：沒特定時程、3原則做評估

南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

南韓新總統李在明擬遷回青瓦台 曾批龍山辦公室暗藏竊聽

眼鏡髒掉別用布擦！業者提醒恐「刮傷鏡片」 曝正確清潔方式

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人清潔眼鏡都用錯了方法。圖／ingimage
許多人清潔眼鏡都用錯了方法。圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，許多眼鏡族習慣在鏡片髒了之後，直接用眼鏡布乾擦，但專業眼鏡師警告：這種做法其實是在「刮傷鏡片」。來自埼玉縣行田市的「Sakata」眼鏡行老闆坂田賴彥表示，眼鏡的正確清潔方式，是「先水洗，再擦乾」。

坂田指出，若鏡片沾有灰塵或汗水，直接乾擦不但容易刮傷鏡片，還會破壞表面的抗反射或抗汙鍍膜。正確做法應該是先用自來水輕輕沖洗整副眼鏡，再用乾淨柔軟的紙巾或眼鏡布輕拍擦乾，避免水滴留下痕跡，甚至導致難以除去的「水痕」。如在外無法用水，可使用含水分的眼鏡濕紙巾暫時清潔。

不少人也會想用廚房清潔劑加強去汙，但坂田提醒，現代市售洗劑多含酸鹼成分，可能損傷鏡片鍍膜。他建議若要使用，應極為稀釋，或改用眼鏡專用清潔劑更為安全。尤其眼鏡常接觸汗水、化妝品、髮膠等物質，容易累積在鏡框與鼻墊，若未定期清潔，將加速材質劣化，甚至導致配戴不適。

有些網友則持不同看法。有位配戴眼鏡近30年的網友表示，現在的鏡片耐用度大幅提升，整體重量也更輕巧，他自己習慣在不施力的前提下用乾布擦拭，並每3至4年更換一次約兩萬日圓的眼鏡，「眼鏡不是一輩子的東西，這樣用其實也不太傷」。但也有曾任職鏡片製造商的網友反駁：「乾擦任何鏡片都會產生刮痕，只是肉眼看不見。長期下來容易導致鍍膜剝落或變色，建議一定要水洗。」此外，鏡框變形、鼻墊老化等問題，常在無意間影響視力與舒適度。

坂田建議每3個月至店內檢查、調整一次，讓專人確認鏡架狀態、調整配戴角度，不僅戴起來更穩、更清晰，也能延長眼鏡壽命。

視力 眼鏡

延伸閱讀

列車上最危險位置！電車怪人霸佔車廂連接處 日網轟：真的會死人

拔插頭節電…拔錯更花錢！專家教省荷包訣竅：先從3家電下手

煮出香Q美味白飯…洗米是關鍵！專業料理人：避免3錯誤習慣

帥氣第二人生！前女警圓夢中斷變婚禮插畫家 新人感動：比照片還像本人

相關新聞

食藥署新規嚴管食安！攤商不可找錢再碰食物 最高罰2億

食安事件頻傳，引發民眾震驚的寶林茶室事件，被查出作業人員手上有毒性物質，近期則有外送員將食物掉落地面，又撿起放回供民眾食...

白天濕涼晚上降雨趨緩…首颱何時生成？ 氣象署：關注下周熱帶系統發展

今明兩天主要受到鋒面影響，中央氣象署科長林伯東表示，天氣相對來講比較不穩定，周末之後隨著鋒面遠離，各地天氣轉趨穩定、夏天...

新冠單周132例重症 今年新高

新冠疫情嚴峻，上周門急診就診近六萬三千人次，新增重症新增一三二例，就診人數及重症個案均為今年單周新高。疾管署發言人羅一鈞...

梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

梅雨季第5波鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天有局部陣雨...

眼鏡髒掉別用布擦！業者提醒恐「刮傷鏡片」 曝正確清潔方式

根據日媒「FNN」報導，許多眼鏡族習慣在鏡片髒了之後，直接用眼鏡布乾擦，但專業眼鏡師警告：這種做法其實是在「刮傷鏡片」。來自埼玉縣行田市的「Sakata」眼鏡行老闆坂田賴彥表示，眼鏡的正確清潔方式，是「先水洗，再擦乾」。

進口乳命名之亂 食藥署：國產認證才能標「鮮乳」

衛福部食藥署昨修正鮮乳標示規定，明年七月一日起，只有通過認證的國產牛乳可標示為鮮乳，國外進口液態乳不得稱「鮮乳」，應改標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。