梅雨發威10縣市大雨特報 留意劇烈天氣 北部降溫

梅雨滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，台中以南及台東（含綠島、蘭嶼）地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。氣象署發布台東縣大雷雨即時訊息，持續至上午6時30分。

清晨苗栗易有局部低雲或霧影響能見度，氣象署發布濃霧特報，目前苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，台中局部能見度亦較低。

今天滯留鋒面影響，易有短延時強降雨；中南部及花、東地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區則有短暫陣雨，其中西半部、東南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，今晨南部地區甚至有局部豪雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。

氣溫方面，由於今天環境轉東北風，北部及東北部，氣溫稍下降，預測北部及東北部高溫為24至25度，其他地區高溫約27至28度；低溫方面，北部及東北部約21度，其他地區約24至26度；至於離島的天氣，澎、金、馬均為短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫方面：澎湖24至27度，金門21至24度，馬祖19至23度。

明天鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨；東半部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其宜、花地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；白天溫度有略微上升的趨勢。

周五至周六環境轉為偏南風，較為暖熱，水氣偏多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一環境為偏南至西南風，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周二環境為偏南至東南風，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周三至下周五風向為偏南至東南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周南海有熱帶擾動發展的機率，發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。