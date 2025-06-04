健康你我他／母親車禍腳骨折 住院陪病話家常

十多年前，母親騎機車發生意外事故，右腳骨折必須住院治療。平時由大哥和大嫂輪流照顧，我周五下班便直接駕車返回屏東，包場整個周末，周一清晨返回台中上班。

除了晚間返家洗澡更衣，我幾乎待在母親身旁，招呼一切，陪著吃三餐外加甜點。病房提供一張椅子休息，我另外搬了一張折疊躺椅，充當臨時睡床。

彼時的想法很簡單，母親含辛茹苦扶養我們長大，她出車禍時父親早已上了天堂，此刻正是反哺盡孝的時機，一點也不覺得累，儘管母親嘴巴說辛苦你了，並催促我早點回去。

一整天除了和母親閒話家常、一同看電視，我藉由看書和滑手機來打發時間。隔壁病床的阿姨誇讚母親「金好命」，不像她的兒女一天只來一次「搵豆油」。我則安慰她，母親畢竟行動不便，尤其夜裡上廁所必須從旁攙扶，母親也趁機強調，能上下床才是好命，讓這位阿姨的心情平衡不少。

常言道「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，生病乃是人類無法避免之事，病患除了聽從醫護人員指示，樂觀對待，陪病看護者絕對扮演了重要角色，畢竟心靈上的關照，能讓病患產生幸福與安全感，加速康復。

回想那一段陪病看護的時光，感覺真正幸福的人是我，因為我從小體質虛弱，咳嗽感冒不斷，母親才是日以繼夜，最偉大的守護者。