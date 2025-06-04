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下背痛到坐輪椅 竟是細菌釀脊椎骨髓炎

聯合報／ 記者趙容萱╱台中報導

68歲王奶奶罹患糖尿病控制良好，未料今年初突然出現嚴重下背痛，「痛到快趴在地上」，一度考慮開刀換人工關節，最後因疼痛加劇又發燒，不得不坐輪椅就醫，經檢查揪出是鏈球菌感染腰椎引發骨髓炎，用藥後症狀迅速緩解。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩指出，王奶奶平常笑口常開，有運動習慣，但今年初開始出現下背痛，痛到難以正常行走，且伴隨體溫升高、倦怠，連出門都興致缺缺，每天口頭禪就是「我快痛到快趴在地上了」，讓子女看了十分心疼，雖然曾經掛過急診吃止痛藥，但始終沒有明顯改善。

王奶奶直到疼痛症狀加劇加上發燒，家人警覺不對送醫，就醫後建議掛感染科，張為碩說，經詢問症狀後，懷疑是「脊椎骨髓炎」引起，隨即安排患者住院及接受電腦斷層與核磁共振檢查，確診是腰椎第二、三節骨髓炎，血液培養發現鏈球菌指數偏高，原來是「細菌跑到骨頭裡面了」。

張為碩指出，經數天適當抗生素治療後，王奶奶的疼痛緩解，並製作背架以保護脊椎，她在穿著背架下積極復健，很快就恢復行動能力順利出院，也找回昔日笑容。

張為碩強調，脊椎骨髓炎罕見且不易早期發現，加上治療困難、易復發，需要多科別專科醫師偕同治療，只是脊椎骨髓炎發燒的患者可能不到50%，不少患者僅只有「會惡化的下背痛」症狀，導致不易診斷，往往會以為是年紀大、關節退化，因而錯過最佳治療時機。

張為碩提醒，在疾病穩定時，要盡早安排復健，盡可能恢復自理能力，抗生素療程約需3到6個月不等，但復健可能長達一年。

骨髓炎 輪椅 背痛

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