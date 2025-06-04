新冠升溫 藥師：備好居家5類防疫物資

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，染疫人數將在6月底7月初達高峰，8月底累計確診人數將達180萬人，醫療量能壅塞恐再現。藥師公會提醒，民眾應盡快備妥常備藥品，快篩試劑、醫用口罩、酒精、乾洗手液、體溫計及血氧計等5大類防疫物資，且應適量備用，切勿囤積。

藥師公會理事長黃金舜表示，民眾家中應準備快篩試劑，出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等疑似症狀時即時檢測，若確診才能及早隔離、就醫；家中有年長者、慢性病患、免疫低下族群，更應備妥快篩試劑，第一時間確認染疫與否，預防重症發生。

黃金舜指出，民眾外出時應配戴口罩，尤其進出醫療院所、搭乘大眾運輸、出入人潮稠密場所時應配戴口罩，保護自己及他人，高風險族群更應戴好口罩；維持手部清潔是預防病毒接觸傳播關鍵，建議民眾使用70%至75%酒精，避免使用含香精成分產品。

高風險族群染疫後，可使用抗病毒藥物。黃金舜表示，一般民眾染疫後，僅需使用症狀緩解藥品，建議民眾預備乙醯胺酚或布洛芬成分退燒止痛藥、止咳化痰藥、腸胃不適用藥，以及電解質補充液等防疫必備藥品。

另外，慢性病患則要留意手邊處方藥是否充足，多多利用社區藥局領藥，避免至大醫院就醫時反遭感染。

「新興變異株仍可能對高齡、慢性病患與免疫低下族群造成威脅。」黃金舜表示，高風險族群家中也應準備血氧機、體溫計，監測生理數值，若出現缺氧等重症資訊，血氧持續低於94%，或高燒不退，應立刻就醫。

黃金舜呼籲，政府應穩定快篩與藥品供應，也鼓勵民眾利用健保快易通App查詢社區藥局庫存，循正當管道預備防疫物資。