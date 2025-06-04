聽新聞
0:00 / 0:00

疲倦、腰痠、腳腫… 中醫師：濕氣作祟

聯合報／ 記者沈能元╱台北報導
喝四神湯、決明子茶可以去除體內濕氣。圖／聯合報系資料照片
喝四神湯、決明子茶可以去除體內濕氣。圖／聯合報系資料照片

端午節剛過，台灣進入梅雨季，四周環境籠罩著濕氣，對身體健康會帶來影響。中醫師吳明珠表示，近日大雨，許多人體內濕氣較重，容易感覺到疲倦、四肢沉重、皮膚起疹子、腸胃不佳等狀況，特別提醒抵抗力差、小孩、老人等族群注意，推薦可喝四神湯、決明子茶去除體內濕氣。

濕氣分為兩種，一種是外在環境如下雨、溫度降低所帶來的濕氣，另一種則是身體內在的濕氣。吳明珠表示，人體濕氣比較重濁，因此會往身體的下半身走，常讓人感覺下半身很重，尤其是身體關節、腰部、腳踝特別明顯，例如腰部會緊緊的、痠痠的，且最近連續雨天，感受會特別明顯。

吳明珠指出，體內濕氣過重，容易感到疲勞無力、腹脹、排便不順、四肢水腫，甚至皮膚搔癢、長濕疹，或是頭皮、耳朵容易出油，舌苔變厚呈現白色、黃色等，均為體內濕氣重的表徵，尤其脾胃虛弱者、異位性皮膚炎患者或小孩、老人都要特別留意。

想要去除體內濕氣，吳明珠建議，可以食用藥膳四神湯，包括芡實、蓮子、淮山、茯苓等四味中藥材，或是加入薏仁、白朮等，可以去濕氣；茶飲則以飲用決明子茶為主，對於潤腸、利水有助益。但提醒最好要由中醫師先問診、把脈，再依體質給予藥物治療改善較佳。

此外，吳明珠建議，可以常按壓、熱敷或按摩「關元穴」和「三陰交穴」，以促進血液循環、改善下肢水腫。也可以進行仰臥起坐，以增加氣的流動。當感覺身體濕氣重時，有的人會拉肚子，就要注意關元穴保暖。

●關元穴：位在肚臍下三寸，大約是4隻手指指幅處。

●三陰交穴：位在足內踝上方約4指寬處。

濕氣 梅雨 中醫

延伸閱讀

防新冠病毒別只戴口罩 中醫師：這件衣物更是防疫關鍵

吃粽子後腹脹怎辦？中醫師教按摩、飲中藥茶解方

端午節掛艾草驅邪避凶 北市聯醫曝雄黃酒有毒別喝

新冠症狀有哪些？醫曬「白色膿塊照」嚴重恐肺炎！急性喉炎有10大症狀

相關新聞

新冠單周132例重症 今年新高

新冠疫情嚴峻，上周門急診就診近六萬三千人次，新增重症新增一三二例，就診人數及重症個案均為今年單周新高。疾管署發言人羅一鈞...

深夜地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震，台灣東部海域今凌晨0時17分發生規模4.8地震，地震深度24.3公里，最大震度為台東3級，...

進口乳命名之亂 食藥署：國產認證才能標「鮮乳」

衛福部食藥署昨修正鮮乳標示規定，明年七月一日起，只有通過認證的國產牛乳可標示為鮮乳，國外進口液態乳不得稱「鮮乳」，應改標...

南部防豪雨 北台降溫最低22度

滯留鋒面持續影響，中央氣象署預報員林定宜表示，今天各地都有短延時強降雨，尤其南部要注意局部豪雨，北部、東北部溫度明顯下降...

去哪避暑？環境部建高溫防護地圖

因應全球暖化下的異常高溫，環境部結合政府機關、民間團體和企業，共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，全國逐步建置「高溫防護地圖...

新冠升溫 藥師：備好居家5類防疫物資

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，染疫人數將在6月底7月初達高峰，8月底累計確診人數將達180萬人，醫療量能壅塞恐再現。藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。