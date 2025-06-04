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健康主題館／眼袋、黑眼圈好困擾？改善方法一次看

聯合報／ 魏以宣╱台大醫院眼科部主治醫師
隨著年紀增長，許多人會發現眼下悄悄出現眼袋、黑眼圈或眼周布滿皺紋，整張臉看起來疲倦又顯老。圖╱AI生成
隨著年紀增長，許多人會發現眼下悄悄出現眼袋、黑眼圈或眼周布滿皺紋，整張臉看起來疲倦又顯老。圖╱AI生成

隨著年紀增長，許多人會發現眼下悄悄出現眼袋、黑眼圈或眼周布滿皺紋，整張臉看起來疲倦又顯老。尤其眼眶內的脂肪隨著老化向外膨出，原本固定脂肪的組織鬆弛，脂肪自然往外堆積，形成明顯的「眼袋」。

不少人會將「眼袋」和「臥蠶」混淆。臥蠶是緊貼睫毛下方的小肌肉，笑起來會鼓起，看起來有精神又討喜；眼袋則是下方的脂肪團塊，隨年齡增長變得明顯，有時還會伴隨「淚溝」，讓人更顯憔悴。

若眼袋與淚溝不嚴重，可考慮玻尿酸注射等微整形療程，填補凹陷處，改善外觀；若眼袋已明顯隆起，仍需手術處理。

眼袋手術分「內、外開」

眼袋手術分為「內開」與「外開」。內開是從眼瞼內側下刀，不留疤痕，適合年輕、皮膚緊緻者；外開則從下眼瞼皮膚切開，可移除脂肪或將其轉移填補淚溝，還能順便拉提鬆弛的臉部線條，讓整體更年輕，卻會留下極淡的疤痕，但因位置隱密，通常不明顯，適合中老年族群。

眼袋手術多為局部麻醉，術後一周拆線，兩到三周消腫，但仍有包括下眼瞼外翻、術後瘀血等風險，因此應由專業醫師評估，量身打造最合適的治療方式。

三類黑眼圈治療大不同

黑眼圈是許多人常見的困擾，且不限年齡。黑眼圈大致分為色素型、血管型和結構型等三類。

●色素型：來自黑色素沉澱，可能與遺傳、慢性發炎、揉眼、日曬或化妝品刺激有關，某些治療青光眼的藥水也可能讓眼周變黑。這類型需注意防曬、減少刺激，並與醫師討論用藥。

●血管型：與過敏體質相關，像是鼻塞、鼻炎影響眼周血液循環，導致血液滯留，看起來黑黑的。這類黑眼圈可透過治療鼻過敏、熱敷眼周與規律作息改善。

●結構型：是眼袋與淚溝形成的陰影所致，並非皮膚變黑，而是光影造成的視覺效果。這類問題若透過手術處理眼袋與淚溝，黑眼圈自然會改善。

魚尾紋可用肉毒改善

眼周皺紋也是許多熟齡族群在意的問題。動態紋如笑起來的魚尾紋，可用肉毒桿菌素放鬆肌肉；靜態紋則與老化有關，無表情時也清晰可見，可考慮電波、音波或填充物治療。

雖然這些問題不影響視力，但卻會讓人看起來疲憊老態。治療目的多為美容，屬於自費項目。若有困擾，建議尋求專業醫師協助，找到最適合又安全的治療方法，可以提升患者自信，讓雙眼重現神采。

醫美 抗老

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