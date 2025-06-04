防疫物資拉警報 藥師：患者跑五六間買不到快篩

新冠疫情升溫，快篩、抗病毒藥物等防疫物資，卻因供貨不及，而拉警報。基層藥師表示，就有患者跑了五六家藥局，才買到快篩試劑。至於抗病毒藥物，上周部分地區每家藥局只領到十盒，不到二小時就已發完，「政府認為物資充足，悖離現況。」

基層藥師協會理事長沈采穎表示，衛福部食藥署宣布每周快篩的生產量，但供不應求，依疾管署數據來推算，未來兩三個月內，約有一七一萬人感染，以每人平均使用快篩三至四次計算，加上未確診、有症狀民眾也使用快篩，需求量至少一千萬劑，供應量似乎趕不上實際需求。

沈采穎指出，周一就有不少民眾至藥局欲購買家用快篩，其中有人自嘲「已經跑了五六家，卻還是買不到。」；因快篩缺貨，只能提醒先服用藥物，緩解不適症狀，如果持續惡化，就應盡快就醫。

至於抗病毒藥物，疾管署估計染疫人數一七一萬，目前抗病毒藥物庫存約四十七萬人分，供應無虞。但基層藥師感嘆，政府認為物資充足，已與現況脫節。

開業藥師徐壽慈說，衛福部五月下旬發放一批抗病毒藥物，但有效期限卻只到五月底，每一療程服藥五天，等於壓底線，讓藥局處理即將到期的庫存藥物，但許多藥師為避免引發爭議，而不想發放這批屆期藥物。

徐壽慈以自家藥局為例，三月底疫情爆發至今，僅發放二五○人分的抗病毒藥物，數量確實不多，但主因就是無藥可發。最近領到了效期較長的抗病毒藥物，但數量有限，以他所在的新北市中永和區域為例，在端午節前夕，每家藥局每次只拿到十人分藥物，平均不到二小時就發送完。