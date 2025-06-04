新冠單周132例重症 今年新高

新冠疫情嚴峻，上周門急診就診近六萬三千人次，新增重症新增一三二例，就診人數及重症個案均為今年單周新高。疾管署發言人羅一鈞指出，這波高峰應在六月底至七月初，屆時單周就診人數恐突破廿萬人。

羅一鈞指出，此波疫情從四月底開始流行，五月底進入流行期，預估八月第二周脫離流行期，預估單周就診人數降至兩萬人次左右。五月廿五日至八月九日為流行期期間，推估一七一萬人次感染，但不排除會受到端午連假影響，假後患者回補，下周就診數增至十一至十二萬人次之間。

疫調顯示，五月二十五日至三十一日門急診新冠就診人數達六萬二七五五人次，連續第八周上升；上周新增十五人死亡、一三二例重症住院個案，重症人數寫下今年最高。

防疫醫師林詠青指出，最年輕的重症個案為年僅五個月大的女嬰，未到可接種疫苗年齡，上月底發燒、食欲下降，家長陪同就診，但服藥後症狀未改善，隔日再至急診就醫，快篩陽性，且有肺浸潤現象，收治加護病房，目前生命徵象穩定，轉至一般病房。

疫調發現，該名重症女嬰的同住家人中，有多人出現咳嗽、流鼻水等症狀，快篩也都為陽性，林詠青研判，此個案應為家戶內傳染。

疫情增溫，提高民眾接種疫苗意願，疾管署統計，國內新冠ＪＮ.一疫苗累計接種二二二點六萬人次，上周新增接種六萬九千人，較前一周四萬一千人明顯成長，創下近三個月以來單周接種新高。上周接種者以六十五歲以上長者為主，約三萬五三○○人，占整體接種人數近半；其次為五十至六十四歲民眾，約接種一萬三○○○人，占近兩成。

羅一鈞呼籲，尚未施打ＪＮ.一疫苗的民眾應踴躍接種，至於長者、免疫力低下等高風險族群，只要與前一劑疫苗接種間隔滿六個月，也應接種第二劑疫苗，提升保護力。

此外，民眾在出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸，或至人潮擁擠室內場所時，應佩戴口罩，勤洗手；如出現發燒或有呼吸道症狀，最好在家休息，避免不必要外出。