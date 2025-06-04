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新冠疫情持續延燒 醫師：應提高疫苗接種補助

聯合報／ 記者沈能元李青縈／台北報導
基層醫療協會理事長林應然表示，這波新冠疫情屬於急性傳染，整體疫情還需流行1、2個月才會緩和。示意圖。圖／聯合報系資料照片
基層醫療協會理事長林應然表示，這波新冠疫情屬於急性傳染，整體疫情還需流行1、2個月才會緩和。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新冠染疫就醫人次創今年新高，基層醫療協會理事長林應然表示，這波疫情屬急性傳染，疫情持續延燒，形成「大流行」，預計一至二個月後，疫情才會逐漸趨緩。六七月為關鍵時期，民眾務必做好個人防疫，戴口罩、勤洗手，若有呼吸道症狀，先做快篩，就醫治療。

林應然指出，一波急性流行傳染病爆發後，往往必須等到絕大部分人被感染，或疫苗接種率達到總人口的三分之二或四分之三，才能達到群體免疫的效果，讓疫情趨緩，國內尚未符合這兩大條件，因此，疫情將持續擴大，高齡、免疫低下等高風險族群應提高警覺。

為掌握基層診所防疫情形，衛福部六月二日與五大醫事團體開會討論因應方案，醫師公會全聯會常務理事王宏育針對基層醫療防疫，提出三大訴求，首先，健保目前僅給付新冠疫苗接種處置費一○○元，希望恢復至原有二○○元補助。

王宏育指出，疫苗接種處置的補助費用過低，勢必影響診所接種意願，不利於整體疫苗接種率。最近就有民眾抱怨，找了好多家診所，才順利接種。對此，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，正積極向行政院爭取財源挹注，希望盡速提高接種處置費。

第二點為提高新冠快篩健保給付，王宏育表示，快篩為新冠防疫重點項目，快篩結果如為陽性，才能給予病人抗病毒藥物。以前執行快篩可拿到三○○點，現在則僅給付一五○點，換算後實際金額恐僅約一四○元，而醫用快篩一劑就需一一○元，加上人事成本，幾乎沒有利潤可言，還得面臨費用被刪減的風險。

王宏育表示，大部分新冠患者均有共病，在開抗病毒藥物前，醫師須評估是否與原有慢性病用藥產生交互作用，並考慮藥物減量或停用某些藥品，流程複雜。因此，醫師如詳細解說抗病毒物藥物「倍拉維」（Paxlovid）用藥細節，就應獲得合理給付。

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