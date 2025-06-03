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病毒大亂鬥！台中前議員曝篩出3種 自嘲：還沒集到A流

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
端午連假後，台中施勝桓診所擠滿等待就診的病患。圖／醫師施勝桓提供
端午連假後，台中施勝桓診所擠滿等待就診的病患。圖／醫師施勝桓提供

新冠疫情還在燒！台中市前議員賴佳微今在臉書PO文表示，她近日狂咳、發燒，今就醫快篩確診新冠、B型流感及黴漿菌「齊中」，連護理師都覺得稀有，要她拍快篩結果。她還自嘲，醫師還還提醒她別亂跑，「因為我還沒收集到A流」，臉友笑稱「是不要傳染給別人啦！」

賴佳微表示，她上周開始咳、發燒、喉嚨痛，自行服藥有緩解，但反覆發作，今天受不了去就醫，一量有發燒，使用快篩竟測出感染新冠肺炎、B型流感及黴漿菌，自嘲「覺得自己挺了不起的！」醫師開出抗病毒藥物及抗生素治療，她還不知道怎麼就「中」了。

根據疾管署資料顯示，台中市上周新增15例新冠併發重症個案；台中市衛生局說明，上周接獲2起校園、6起護理之家通報群聚。另外，高齡或高風險族群感染後可使用公費抗病毒藥物，統計上周約使用2000人份，目前全市存量約4700餘人份，會視庫存量持續向中央申請撥補。

台中市開業醫師施勝桓觀察，端午連假後，可能與端午連假南來北往或者是出國回來增多，門診量較去年同期約增三至四成，其中上呼吸道感染的病人，約50%幾乎是感染新冠，患者多半初期出現倦怠、聲音沙啞、喉嚨很痛，和流感發燒最大的不同是，新冠是「微微的燒」，再過來就是狂咳。

衛生局指出，台中提供新冠疫苗接種的合約院所206家，民眾可運用台中市疫苗預約平台（ https://gov.tw/hhv ）線上預約接種，或至台中市衛生局網站（https://gov.tw/giV ）查詢新冠疫苗門診表及預約方式，洽合約院所預約接種。

台中市前議員賴佳微表示，今就醫快篩確診新冠、B流及黴漿菌，連護理師覺得稀有，要她拍快篩結果。圖／翻攝自賴佳微臉書
台中市前議員賴佳微表示，今就醫快篩確診新冠、B流及黴漿菌，連護理師覺得稀有，要她拍快篩結果。圖／翻攝自賴佳微臉書

衛生局 新冠疫苗 台中市

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