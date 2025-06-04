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南部防豪雨 北台降溫最低22度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

滯留鋒面持續影響，中央氣象署預報員林定宜表示，今天各地都有短延時強降雨，尤其南部要注意局部豪雨，北部、東北部溫度明顯下降，各地低溫約廿二至廿六度。

明天鋒面雖然遠離台灣，各地天氣仍不穩定，有短延時強降雨發生的機率；明天白天氣溫回升，各地高溫上看卅度。

林定宜說，受到滯留鋒面影響，今天清晨南部要留意局部豪雨，白天起各地都有短延時強降雨，中南部、東部、東南部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部有短暫陣雨，東半部、東南部及午後各山區有較強對流發展，因此有出現局部大雨的機率。

林定宜說，明天鋒面緩慢南移到巴士海峽，但各地天氣依舊不穩定，有短延時強降雨發生，東半部有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花、午後各山區有局部大雨。

林定宜說，周五降雨範圍縮小，但轉為南風，水氣仍偏多，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

鋒面 豪雨

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