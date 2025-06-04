去哪避暑？環境部建高溫防護地圖

因應全球暖化下的異常高溫，環境部結合政府機關、民間團體和企業，共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，全國逐步建置「高溫防護地圖」，讓民眾能就近找到圖書館、公園等室內外遮蔭避暑地點，並提供免費飲水、休息區等。

環境部長彭啓明表示，台北市、台南市政府將先示範建置高溫防護地圖，預計今夏推出，明年逐步推廣到全國；由於都市熱島效應影響跨縣市，今年將與雙北合作，針對極端高溫事件進行模擬演練。

「每年夏天可能是餘生最涼的夏天。」成大建築系特聘教授林子平表示，都市高溫已有蔓延跡象，不僅集中在特定行政區，都市熱島也已變成都會熱島帶，勞工、慢性病患者、低收入戶、孕婦嬰兒、寵物等都是高溫下的脆弱族群。

彭啓明說，全球暖化墊高基底溫度，導致每年夏天愈來愈熱，為此要先建立高溫應變機制，今年規畫結合部會和雙北試辦，透過模擬演練，建立高溫調適對策標準作業程序；明年起將逐步建立各領域高溫預警指標。

彭啓明表示，高溫防護地圖包括公園、遮蔭設施、圖書館、量販店、便利商店等室內外避暑點，且在可行範圍內提供免費飲水、座椅、休息區等。另將與地方政府社福資源合作，以獨居老人為試辦對象，協助減輕能源支出負擔並優先設置避暑地點。

彭啓明說，這些行動目標是逐步減少國人每年高溫熱傷害人次。至於高溫假，環境部次長施文真說，還需跨部會討論。