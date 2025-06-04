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進口乳命名之亂 食藥署：國產認證才能標「鮮乳」

聯合報／ 記者林琮恩李柏澔／台北報導
明年七月起，國外進口牛奶統稱為「食用動物乳」，產品名稱可叫牛乳，但不得說是鮮乳。記者陳正興／攝影
明年七月起，國外進口牛奶統稱為「食用動物乳」，產品名稱可叫牛乳，但不得說是鮮乳。記者陳正興／攝影

衛福部食藥署昨修正鮮乳標示規定，明年七月一日起，只有通過認證的國產牛乳可標示為鮮乳，國外進口液態乳不得稱「鮮乳」，應改標示「牛乳、羊乳或其他食用動物乳」，違者最高可依食安法第四十五條重罰四百萬元。

鮮乳標示紊亂，國內酪農堅持「儲存效期逾卅日者不可稱為鮮乳」，但美、日等國認為，以效期區分名稱，違反公平貿易原則。行政院今年三月拍板，未來只有國產經認證牛乳，可標示為鮮乳。

食藥署昨天公告將「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」。食品組長劉芳銘表示，農業部推動鮮乳標章，將「鮮乳」二字認定為專有名詞，修法後只有經農業部認證，取得「鮮乳標章」或「驗證標章」液態乳產品，才可標示為鮮乳。

未來進口鮮乳的正式法規用詞為「食用動物乳」，品名標示改為「牛乳、羊乳」。市售液態乳產品，字體大小應隨產品體積調整，且成分若調整脂肪、乳糖者，應標示「乳脂肪經調整」、「乳糖經調整」，符合中華民國家標準（CNS）公告者，才可以用「全脂」、「低脂」、「無乳糖」等方式標示。

鮮奶茶是許多手搖飲店的熱賣商品，不過，新制明年七月上路，屆時業者若用進口液態乳，就必須調整名稱，不可再稱「鮮奶茶」，須改為「牛乳茶」。至於包裝飲料鮮乳標示規定，則考量業者作業時間較長，給予寬限期，於二○二七年七月實施。

劉芳銘表示，新制適用所有乳製品，且擴大規範對象，納入嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，業者未依規定標示，可依食安法裁處三萬至三百萬元罰鍰，標示不實者，可罰鍰四萬至四百萬元。

但中華民國入乳業協會秘書長方清泉擔憂，進口牛乳的英文仍用FRESH MILK，這像打擦邊球，因為國人看到FRESH MILK常直覺認定為鮮乳，該如何區隔，是政府下階段應該要規範之處。

鮮奶 食藥署 紐西蘭

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