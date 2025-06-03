農業部推智慧種菜 助桃城蒔菜人力成本降產量增

農業部指出，自民國106年推動智慧農業，已見農業升級成果。以北部示範區桃城蒔菜農業生產合作社為例，不但人力成本降低4成、葉菜產量提升超過2成，還節省一半用水量。

農業部今天帶領媒體參訪桃城蒔菜農業生產合作社，農業部表示，這是北部具代表性的智慧農業場域，負責人邱冠鈞與妻子尤優佳在桃園區農業改良場輔導下導入智慧灌溉，並配合智慧農業生態系推動，從小型的家庭農場，逐步轉型為蔬菜智慧栽培示範場域，統籌產區管理面積15公頃。

桃城蒔菜的轉型，農業部指出，先從日本引進現代化機械，機械具播種、移植與採收功能，光是播種比傳統使用人力，就可節省5倍時間，葉菜移植比人工效率提高3.8倍，採收也可節省一半以上時間。

農業部表示，桃城蒔菜還與桃園農改場合作，於108年啟動智慧灌溉試驗，直接下達指令給田間控制器，進行灌溉與降溫自動化管理，不但降低4成人力成本，省下的人事費用每年約台幣83.5萬元，同時節省超過一半用水量，還提升葉菜產量超過2成。

另外，桃城蒔菜185棟溫室已全部安裝智慧化灌溉系統，每年節省4558小時的灌溉時間，節省4278度用電，減少碳排放2118公斤，每年節省的電費約10.5萬元。

農業部指出，桃城蒔菜供應的蔬菜不但穩定且品質獲得極高評價，成為鼎泰豐、王品及全家等通路的供應商。

桃城蒔菜也協助政府推廣農業智慧化，農業部表示，從數位轉型過程中，桃城蒔菜結合後端穩定通路，帶動前端精準生產，已累計培訓13名青農成為事業夥伴，打造共生共榮專業產區。