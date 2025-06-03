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大樂透頭獎槓龜 下期獎金保證1億元

中央社／ 台北3日電

大樂透第114058期今晚開獎。中獎號碼為49、41、40、09、32、24，特別號27；派彩結果，頭獎槓龜，下期獎金保證新台幣1億元。

大樂透加開42組100萬獎項開出情形，42組中開出10組，總中獎注數為11注，其中9組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有32組100萬獎項未開出，將於次期（6日）繼續加開。

貳獎1注中獎，獎金252萬4328元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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