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派對與實境秀 波蘭導演打造6小時魔幻「共和國」

中央社／ 台北3日電

遊走於桑拿房裸身客人、帶領熱舞排隊的電音DJ之中，波蘭導演塔沃柯夫斯基執導沉浸式劇場作品「共和國」，讓觀眾與演員零距離，如走進實境秀，也如打造6小時的魔幻世界。

台北表演藝術中心今晚舉行「共和國」預展，為此，北藝中心打通劇院空間「大劇院」與「藍盒子」，成為約2400平方公尺大的「超級大劇院」，裡面有廚房、酒吧、桑拿房等，還配有DJ台和舞池的主舞台等。塔沃柯夫斯基（Łukasz Twarkowski）表示，期望大眾走進其中自由探索。

塔沃柯夫斯基1983年出生於波蘭，作品往往融合影像、音樂、實境錄像、裝置藝術與表演，並在虛實之間模糊觀眾與演員的界線。

以此次作品「共和國」為例，觀眾行動區域就是演員現場演出場景，轉頭便可見演員們在桑拿房、廚房等地交談或互動，也可選擇走上高台，上帝視角般觀看演出，演出中還安排電音熱舞時間。

「共和國」部分創作靈感來自歷史上真實存在的「保拉瓦共和國」（The Pavlov Republic）。這個由波蘭神父與800名農民，在18世紀末共同創建的小型共和國，曾短暫實現自治社群的理想，擁有自己的軍隊、貨幣、學校與劇院。

塔沃柯夫斯基說，他想做一個實驗：「如果一群人忘記工作1整年的話，會發生什麼事？」這個問題，開啟「共和國」的創作概念。在當代社會面臨民主崩解、資本制度失衡與氣候危機的背景下，「共和國」藉此歷史案例重新思考工作與生活的界線。

2019年，塔沃柯夫斯基與來自各國的15名藝術家走入立陶宛森林，以僅有的房車與移動住宅，開始了共居和創作，模糊生活、工作、排練的邊界，設計了一套社會實驗的脈絡引導成員。「共和國」演出便復刻森林裡的社會實驗，成為不同片段組成的大型裝置。

沉浸式劇場「共和國」4日起至7日將在台北表演藝術中心登場。

波蘭 台北表演藝術中心

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