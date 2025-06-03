聽新聞
0:00 / 0:00
炸鍋！中榮遭健保斷頭3億元 醫嗆：有錢中正路大改名
健保署推動個別醫院總額全面上路，台中榮總今年第一季影響最大，遭健保斷頭約3億元，引發醫界炸鍋。胸腔科醫師蘇一峰推估，全台加總恐有百億元做功德，並斥政府有錢搞綠電、中正路大改名、大罷免大花錢；神經外科醫師廖致翔認為，是變相懲罰、醫護人員的心力跟垃圾一樣，要刪就刪、要丟就丟。
蘇一峰今在臉書粉專上發文表示，今年第一季台中榮總就被健保斷頭3億元，推估全台加總恐有百億元做功德，感嘆政府有錢搞綠電、改中正路路名，甚至力推大罷免，但健保給付卻要賴帳。
蘇一峰認為，健保署從源頭斷健保給付，床位當然會縮減，病人收治多的醫師甚至還會被檢討，因為「收一床賠一床」。醫院等床久是常態，甚至未來還會更惡化，賠錢救人是健保給付的共業。健保署和醫改團體要檢討醫院收治病人問題，怎麼不檢討健保給付才是問題的根源？
台中榮總神經外科醫師廖致翔也在臉書上發文表示，中榮遭健保斷頭3億元，健保的成效就是砍醫院給付、不給錢，變相懲罰，醫護人員的心力跟垃圾一樣，要刪就刪、要丟就丟。
台北榮總名醫吳元宏也發文表示，最近身邊有很多人找他幫忙找病房，但這其實真的很難，「無米之炊難為」，畢竟缺錢就會缺人，像是北榮護理人力缺額好幾％，病房無法運作，急診就收不上去，而且現在連急診醫護也都出現離職潮，「不想加資源，不然就推動安樂死吧」。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言