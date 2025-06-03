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炸鍋！中榮遭健保斷頭3億元 醫嗆：有錢中正路大改名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
個別醫院總額全面上路，第一季營收報告出爐。醫院民眾排隊掛號。記者季相儒／攝影
個別醫院總額全面上路，第一季營收報告出爐。醫院民眾排隊掛號。記者季相儒／攝影

健保署推動個別醫院總額全面上路，台中榮總今年第一季影響最大，遭健保斷頭約3億元，引發醫界炸鍋。胸腔科醫師蘇一峰推估，全台加總恐有百億元做功德，並斥政府有錢搞綠電、中正路大改名、大罷免大花錢；神經外科醫師廖致翔認為，是變相懲罰、醫護人員的心力跟垃圾一樣，要刪就刪、要丟就丟。

蘇一峰今在臉書粉專上發文表示，今年第一季台中榮總就被健保斷頭3億元，推估全台加總恐有百億元做功德，感嘆政府有錢搞綠電、改中正路路名，甚至力推大罷免，但健保給付卻要賴帳。

蘇一峰認為，健保署從源頭斷健保給付，床位當然會縮減，病人收治多的醫師甚至還會被檢討，因為「收一床賠一床」。醫院等床久是常態，甚至未來還會更惡化，賠錢救人是健保給付的共業。健保署和醫改團體要檢討醫院收治病人問題，怎麼不檢討健保給付才是問題的根源？

台中榮總神經外科醫師廖致翔也在臉書上發文表示，中榮遭健保斷頭3億元，健保的成效就是砍醫院給付、不給錢，變相懲罰，醫護人員的心力跟垃圾一樣，要刪就刪、要丟就丟。

台北榮總名醫吳元宏也發文表示，最近身邊有很多人找他幫忙找病房，但這其實真的很難，「無米之炊難為」，畢竟缺錢就會缺人，像是北榮護理人力缺額好幾％，病房無法運作，急診就收不上去，而且現在連急診醫護也都出現離職潮，「不想加資源，不然就推動安樂死吧」。

針對台中榮總遭健保斷頭約3億元，胸腔科醫師蘇一峰斥，政府有錢搞綠電、中正路大改名。圖／翻攝自蘇一峰臉書粉專
針對台中榮總遭健保斷頭約3億元，胸腔科醫師蘇一峰斥，政府有錢搞綠電、中正路大改名。圖／翻攝自蘇一峰臉書粉專

醫師 台中榮總 健保署

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