炸鍋！中榮遭健保斷頭3億元 醫嗆：有錢中正路大改名

健保署推動個別醫院總額全面上路，台中榮總今年第一季影響最大，遭健保斷頭約3億元，引發醫界炸鍋。胸腔科醫師蘇一峰推估，全台加總恐有百億元做功德，並斥政府有錢搞綠電、中正路大改名、大罷免大花錢；神經外科醫師廖致翔認為，是變相懲罰、醫護人員的心力跟垃圾一樣，要刪就刪、要丟就丟。

蘇一峰今在臉書粉專上發文表示，今年第一季台中榮總就被健保斷頭3億元，推估全台加總恐有百億元做功德，感嘆政府有錢搞綠電、改中正路路名，甚至力推大罷免，但健保給付卻要賴帳。

蘇一峰認為，健保署從源頭斷健保給付，床位當然會縮減，病人收治多的醫師甚至還會被檢討，因為「收一床賠一床」。醫院等床久是常態，甚至未來還會更惡化，賠錢救人是健保給付的共業。健保署和醫改團體要檢討醫院收治病人問題，怎麼不檢討健保給付才是問題的根源？

台中榮總神經外科醫師廖致翔也在臉書上發文表示，中榮遭健保斷頭3億元，健保的成效就是砍醫院給付、不給錢，變相懲罰，醫護人員的心力跟垃圾一樣，要刪就刪、要丟就丟。