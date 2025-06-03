上午談缺藥...下午獲知疾管署直送 藥師感謝：終於有藥

國內感染新冠人數暴增，衛福部挨批防疫慢半拍，有藥師接受本報採訪表示，他位於中永和藥局5月28日只能領取10盒抗病毒藥物，端午連假期間無藥可發。衛福部疾管署副署長羅一鈞看到該篇即時新聞，下午即請新北市衛生局致電該藥師，詢問情況，並證實明天將撥貨至該藥局。據了解，明天6月4日送藥是跳過平時發藥程序，直接由疾管署送至該藥局，讓該名藥師感嘆，「原來政府反應速度可以很快。」

開業藥師徐壽慈上午受訪時表示，自己在中永和經營藥局，屬新冠抗病毒藥物配送衛星藥局，因無藥可發，向新北市衛生局反應，對方表示可跳過平常由疾管署發至核心藥局，再配給衛星藥局模式，直接配發至自家藥局，但哪一天收到沒辦法保證，僅能預估送抵日期為明日下午。據了解，新聞刊出後，新北市衛生局接獲疾管署關切，下午5時許致電徐壽慈，保證明日一定會有貨送到。

不過，羅一鈞同時在媒體群組貼出新聞連結，發文澄清，稱「截至今日尚餘51盒，因此該藥局早已無缺藥情形」。徐壽慈表示，他昨天與新北市衛生局聯繫，表示自己需要4箱抗病毒藥物，對方最後給了自己2箱，每箱有46盒藥物，「立刻不見一箱」，因此才有目前庫存剩40多盒，政府從電腦上查看，為50多盒。

「政府反應速率其實可以很快，應把心思花在如何發放藥物給民眾。」徐壽慈說，端午連假確實遇到無藥可發情況，還在店門口貼上資訊，請民眾遠赴新莊找核心藥局詢問是否還有藥可領，並提醒民眾記得先致電確認核心藥局備貨情況；政府應該把正事做好，從新冠疫情2022年大規模爆發至今，已是第4年，每一年都是5月最嚴重，這些情況都能推估，政府不可能事先不知道。

「中永和是新北市29行政區劃中，人口數最高，每次提出用藥需求，發貨卻經常被打折扣。」徐壽慈表示，雖然今年尚未染疫，但他從新冠疫情爆發以來，因發藥染疫5次，原因是發藥時要跟民眾說明哪些藥物會與慢性病藥物產生交互作用，有些病人理解比較慢，必須重複說明，因此「中獎率很高」，且他還為了拿10盒藥，從中永和跑到新莊，在在證明他不是想找政府麻煩，也不是為了錢。不論如何，對於中永和民眾，終於有藥可用，不必再大老遠跑至新莊，他心存感謝。