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自行車嗨騎菊島 勾勒全台自行車環島路線

中央社／ 澎湖縣3日電

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處響應交通部推動今天2025世界自行車日，辦理「嗨騎菊島」活動，協力勾勒出台灣自行車環島路線圖。

澎管處與澎湖縣自行車協會辦理「嗨騎菊島」活動，60餘名自行車友在澎管處長郭振陵與自行車領騎人員帶領下，一路由濱海自行車道自白沙鄉嗨鼠地標騎到西嶼鄉小門地質探索館，沿途欣賞白沙及西嶼海島美景，途中雖遇雨，仍順利完成。

郭振陵表示，澎管處結合澎湖自然人文特色，及運動休閒健康與綠色低碳特性，推動自行車領騎服務，讓車友可在深度漫旅中，體驗海島處處海天美景。

澎管處說，「2025澎湖跳島101K自行車活動 」9月28日登場，歡迎國內、外自行車友報名參加，一起以漫遊方式享受澎湖秋季不同美景與氛圍。

自行車 澎湖縣 交通部

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