上周新冠就診數創新高！新北藥局缺藥物 疾管署：隔天馬上補貨

上周新冠就診人次達6.3萬，寫下今年單周新高，新北一基層藥局表示，上周一度缺新冠抗病毒藥物。疾管署發言人羅一鈞表示，缺藥發生在上周三，上周四時新北市衛生局已配送抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid），該藥局已無缺藥，明天會再發放一萬餘人分藥物到新北市衛生局和各配賦點。

抗病毒藥物發放由中央配送至地方衛生局，衛生局發給核心藥局，再由核心藥局發給衛星藥局，民眾持醫師處方至藥局領藥。

新北市一名衛星藥局藥師表示，衛福部5月下旬仍發放月底到期倍拉維藥物，最後一次發放日為5月26日。新效期藥物雖開始發放，但一家藥局只拿到10盒，一下就發完，藥物非常緊缺。

羅一鈞說，疾管署下午請新北市衛生局了解，經新北衛生局與該藥局藥師確認，5月28日的確有此現象，但5月29日該藥局向新北市衛生局反映後，當日衛生局就調度配賦96盒抗病毒藥物倍拉維至該藥局，截至今日尚餘51盒，該藥局早已不再缺藥。

另外，新北衛生局也針對轄內3家核心藥局適時調度藥物，疾管署並將於明日（6月4日）依據新北市衛生局提出的需求，再配賦1萬512人份倍拉維至新北市衛生局和各配賦點，包括該藥局。

羅一鈞說，公費口服抗病毒藥物庫存充足，中央和地方的調度配賦管道均暢通，絕無藥物緊缺，用得快、就會迅速補上。今日統計最新庫存量：瑞德西韋19.8萬劑、倍拉維42.7萬人份、莫納皮拉韋8077人份、XOCOVA（舒冠效）4975人份，且仍有開口合約可叫貨，請民眾和醫藥界放心，並感謝基層藥師在此波疫情全力協助各項防疫工作。