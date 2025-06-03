快訊

防新冠病毒別只戴口罩 中醫師：隨身帶1衣物更是防疫關鍵

中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵

台股只有震盪…今違約交割金額爆出「今年第二大」 僅次川普關稅衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

百輛拖吊車夜宿交通部！3訴求1達共識 業者明持續陳抗

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
拖吊業者現場表決後，仍決定今晚夜宿交通部大門口，陳抗活動至少持續到明天。記者胡瑞玲／攝影
拖吊業者現場表決後，仍決定今晚夜宿交通部大門口，陳抗活動至少持續到明天。記者胡瑞玲／攝影

拖吊車業者不滿現行規定，常過磅就挨罰上萬元，今號召百輛拖吊車包圍交通部，中華民國柴油車運輸總會莊姓顧問指出，原訂進行長達4天的抗爭，經與交通部溝通後達成部分共識，預計最快明天結束陳抗，但今晚仍要夜宿交通部大門口，且明將集結更多拖吊車，並要求交通部明天提出協商紅單及與縣市政府討論大貨車限制路段進入拖吊免開罰的公文。

莊姓顧問說，與交通部主要溝通3項訴求，包含第一，國道、省道、快速道路均免過磅；第二，大貨車限制路段進入拖吊免罰；第三，撤銷所有紅單及申訴中的罰單。經與交通部協商後，第一項訴求達成共識，但第二項與第三項交通部還需與相關主管單位討論。莊姓顧問坦言，第二項最容易跳票，但仍會努力爭取。

對於今晚是否夜宿交通部門口及明天是否繼續抗議，業者現場經表決後決定維持原定計畫進行。莊姓顧問表示，今晚約有70多輛拖吊車、上百名業者夜宿，明天將聚集更多拖吊車約20至30輛，集結人數將達到高峰，並要求交通部需提出與相關主管機關針對大貨車限制路段拖吊開會公文，以及協商紅單撤銷的公文。

對於拖吊業者目前面臨的現況，莊姓顧問說，全台約有2萬輛拖吊車，依照現行法規，只要一拖吊過磅就超重，28公噸的拖吊車只能拖載11公噸的事故車輛，若拖一台空的遊覽車（約12公噸）就超重；他指出，目前7至9公噸的拖吊車裝載拖吊設備後，僅剩約600公斤、不到1公噸的空間可拖載，而一般車輛重量就逾1公噸，特斯拉甚至超過2公噸。

交通部運輸監理司長林福山說明，了解業者的困難之處，今天經與業者溝通協商後，取得共識的部分就是國道、省道、快速道路均免過磅，後續將修改高快速公路管制規則、道路安全管制規則，但由於條文還需討論，目前將以函文為主，待修正條文後再以法規執行；紅單部分目前則有申訴程序。

針對大貨車限制路段拖吊免開罰部分，林福山說，管制道路多為縣市政府管轄，3周內將與相關主管機關開會討論。

交通部今與業者研議溝通後，取得部分共識。記者胡瑞玲／攝影
交通部今與業者研議溝通後，取得部分共識。記者胡瑞玲／攝影
拖吊業者現場表決後，仍決定今晚夜宿交通部大門口，陳抗活動至少持續到明天。記者胡瑞玲／攝影
拖吊業者現場表決後，仍決定今晚夜宿交通部大門口，陳抗活動至少持續到明天。記者胡瑞玲／攝影

溝通 交通部 主管

延伸閱讀

自行車／東北角宜蘭騎時很美麗 兩路線飽覽限定海景

基隆七堵鐵路地下化 市長謝國樑支持：努力達成目標

換照年齡下修挨批 交通部急澄清：從未禁止年長者開車

影／違停被拖吊急衝對向攔車 婦人自摔還傷1800元荷包

相關新聞

百輛拖吊車夜宿交通部！3訴求1達共識 業者明持續陳抗

拖吊車業者不滿現行規定，常過磅就挨罰上萬元，今號召百輛拖吊車包圍交通部，中華民國柴油車運輸總會莊姓顧問指出，原訂進行長達...

中華電信遭Google取消信任憑證 2動作喊話「沒問題」：免費延長TLS憑證

Google日前宣布8月1日起取消預設信任中華電信所簽發的TLS網站憑證引起熱議，中華電信今日 (6月3日)再次發出聲明表示，此雖非憑證存在漏洞或私鑰洩露等安全疑慮，但因未能及時達成Google Chrome政策之要，求造成社會大眾困擾深表歉意，也針對政府單位及企業客戶網站做出後續因應措施，確保在8月1日起不會出現憑證問題。

找哪裡最涼 環境部攜手產學建置Cool Map高溫防護地圖

環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」後，準備著手建置高溫防護地圖（Cool Map）、研擬企業抗高溫行動指引，以及以獨居老人...

鮮乳標示新規明年7月上路 乳業協會擔憂一問題

進口乳品能否標示鮮乳字樣今天終於拍板！衛福部食藥署今正式公告修正相關法令，明年7月1日起，進口乳品不得標示為鮮乳，必須標...

他把水餃煮到破皮以為熟了 八方雲集曝撇步：7分鐘輕鬆上桌

水餃美味又很有飽足感，是許多家庭餐桌上常見的佳餚，但要怎麼煮才比較不容易破？有網友透露自己在家煮水餃，以為已經煮熟了，沒想到吃起來還「生生的」，讓他發文求助煮水餃的撇步。

薪水80K！台北精緻女月花17萬真相曝光 網見「1花費」超驚訝

現代人生活步調緊湊，不少人追求「精緻生活」以提升生活品質。近日一名男網友分享，在網路上看到居住在台北的「精緻女孩」每月開銷明細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。