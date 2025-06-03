百輛拖吊車夜宿交通部！3訴求1達共識 業者明持續陳抗

拖吊車業者不滿現行規定，常過磅就挨罰上萬元，今號召百輛拖吊車包圍交通部，中華民國柴油車運輸總會莊姓顧問指出，原訂進行長達4天的抗爭，經與交通部溝通後達成部分共識，預計最快明天結束陳抗，但今晚仍要夜宿交通部大門口，且明將集結更多拖吊車，並要求交通部明天提出協商紅單及與縣市政府討論大貨車限制路段進入拖吊免開罰的公文。

莊姓顧問說，與交通部主要溝通3項訴求，包含第一，國道、省道、快速道路均免過磅；第二，大貨車限制路段進入拖吊免罰；第三，撤銷所有紅單及申訴中的罰單。經與交通部協商後，第一項訴求達成共識，但第二項與第三項交通部還需與相關主管單位討論。莊姓顧問坦言，第二項最容易跳票，但仍會努力爭取。

對於今晚是否夜宿交通部門口及明天是否繼續抗議，業者現場經表決後決定維持原定計畫進行。莊姓顧問表示，今晚約有70多輛拖吊車、上百名業者夜宿，明天將聚集更多拖吊車約20至30輛，集結人數將達到高峰，並要求交通部需提出與相關主管機關針對大貨車限制路段拖吊開會公文，以及協商紅單撤銷的公文。

對於拖吊業者目前面臨的現況，莊姓顧問說，全台約有2萬輛拖吊車，依照現行法規，只要一拖吊過磅就超重，28公噸的拖吊車只能拖載11公噸的事故車輛，若拖一台空的遊覽車（約12公噸）就超重；他指出，目前7至9公噸的拖吊車裝載拖吊設備後，僅剩約600公斤、不到1公噸的空間可拖載，而一般車輛重量就逾1公噸，特斯拉甚至超過2公噸。

交通部運輸監理司長林福山說明，了解業者的困難之處，今天經與業者溝通協商後，取得共識的部分就是國道、省道、快速道路均免過磅，後續將修改高快速公路管制規則、道路安全管制規則，但由於條文還需討論，目前將以函文為主，待修正條文後再以法規執行；紅單部分目前則有申訴程序。