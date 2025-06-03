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COVID-19抗病毒藥緊缺？疾管署：已調度補足

中央社／ 台北3日電

有媒體報導，基層藥師指COVID-19抗病毒藥緊缺。衛福部疾管署今天澄清，該藥局藥物快速發完情況發生於5月底，當地衛生局隔天即調度配賦倍拉維，該藥局早已無缺藥情形。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，「聯合報」今天下午即時新聞報導，引述基層藥師說法「新效期藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，1、2小時就全數發完，藥物仍非常緊缺」、「預計明天下午可寄到，不過，是否真能收到，還需要看明天情況而定」。

對此報導，疾管署發言人羅一鈞透過文字對媒體澄清，經轉請新北市衛生局、由衛生局與該藥局藥師確認，媒體報導所述情形發生在5月28日，5月29日該藥局向新北市衛生局反映後，當日衛生局就調度配賦96盒抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）至該藥局，截至今天尚餘51盒，因此該藥局早已無缺藥情形。

羅一鈞表示，經確認，新北市衛生局也針對轄內3家核心藥局適時調度藥物，疾管署並將於6月4日依據新北市衛生局提出的需求，再配賦1萬512人份倍拉維至新北市衛生局和各配賦點（包括該藥局）。

疾管署再次強調，公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物庫存充足，中央和地方的調度配賦管道均暢通，絕無藥物緊缺，用得快就會迅速補上。

疾管署統計，今天各類抗病毒藥物最新庫存量為，瑞德西韋19.8萬劑、倍拉維42.7萬人份、莫納皮拉韋8077人份、XOCOVA（舒冠效）4975人份，且仍有開口合約可叫貨。疾管署呼籲民眾和醫藥界放心，並感謝基層藥師在此波疫情全力協助各項防疫工作。

疾管署預估，此波COVID-19疫情將於6月底至7月初達高峰，單週估逾20萬人次就診；並自5月25日起算，到8月上旬脫離流行為止，預估此期間就診總人次將落在171萬人上下。

衛生局 藥局

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