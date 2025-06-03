找哪裡最涼 環境部攜手產學建置Cool Map高溫防護地圖

環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」後，準備著手建置高溫防護地圖（Cool Map）、研擬企業抗高溫行動指引，以及以獨居老人為試辦對象，透過大數據分析提出應對能源貧窮行動等議題，期盼能逐步減少國人每年高溫熱傷害人次，建立應對高溫調適韌性體系。

環境部長彭啓明表示，企業加入聯盟，可以從打造Cool Map鼓勵企業加入提供避暑空間，負起企業社會責任，更可以組成「熱產業」研發、行銷抗高溫產品，例如防災包、抗中暑飲料、戶外工作者穿戴監測設備、涼感服、水冷服、寵物用品等，不僅讓消費者能得到有效協助，亦有無限商機。

環境部說明，這次聯盟成立大會也邀請成大建築系特聘教授林子平以「都市降溫與高溫趨勢」為題，說明國際上「Cool Map」高溫防護地圖，不只是單純指出哪裡有冷氣吹，而是要指引遮蔭、廊道等戶外、半戶外的涼適空間、結合飲水地圖供民眾補充水分，讓民眾在高溫下能安心自由走戶外，並從建築法規上將綠帶、風廊的概念納入，例舉城市降溫案例，如北市廣慈社宅、臺中都市風廊、高雄愛河流域等。

各界以行動對話方式提出「抗高溫行動：面對高溫的多元解方」，台北市張溫德副市長則以都市規劃角度，分享首都在高溫調適上的推動作法；主婦聯盟基金會董事長林玉珮則分享民間團體如何從日常生活與社區行動出發關懷弱勢。

最重要抗高溫行動，要有企業的參與，分別邀請家樂福永續長蘇小真分享賣場通路如何守護民眾與消費環境的涼感生活、無店面零售商業同業公會許生忠秘書長分享電商通路如何發揮力量，打造高溫下的便民服務。而除了民眾受到高溫的衝擊，我們也關心炎熱天氣對寵物顯著影響，邀請獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫談談高溫下寵物照護。

環境部最後也邀請在場企業上台進行「企業降溫行動分享」，目前已有萊爾富便利商店、小北百貨響應規劃在6月至10月期間成立「抗高溫商品專區」、廠商也展示水冷服讓使戶外工作者保持涼爽，共同推動多元企業行動。