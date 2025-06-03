快訊

防新冠病毒別只戴口罩 中醫師：隨身帶1衣物更是防疫關鍵

中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵

台股只有震盪…今違約交割金額爆出「今年第二大」 僅次川普關稅衝擊

三面向調適未來高溫 環境部成立抗高溫調適對策聯盟

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為因應全球暖化下異常高溫環境部3日邀集政府機關、響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，一起攜手透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑與規劃，以公私協力方式，提升我國整體抗高溫調適能力。

環境部說明，「抗高溫調適對策聯盟」成立由中央與地方攜手、政府與民間合作，中央各相關部會從各易受氣候變遷衝擊領域分工合作，並與地方政府共同推動，民間企業則依面對高溫需求，邀請包括實體通路、線上通路、冷氣空調、運輸服務、營造業以及寵物友善服務等不同業別共同加入聯盟，目前共計110個單位，其中民間團體9個、企業63家。

環境部彭啓明部長表示「有願就有力！」，回顧五年前與成大建築系特聘教授林子平一起鼓勵嘗試處理氣候調適議題時，感受到民間雖有很多很好的概念，但若少了政府的執行，力道就會差很多。因此改採「我們先行動、訂出制度，科學面就會跟上。」的模式以組成聯盟促進「公私協力」，政府的角色是搭建平台並負責整合各界力量。

彭啓明指出，目前臺灣對於颱風已有完整應變機制與組織，但面對熱浪卻還沒有，為了明年開始有更好的對策與行動，環境部今年啟動跨部會合作，將從整合氣象署、勞動部、衛福部既有的高溫資訊做起，從建立共通性高溫指標出發，作為制訂應變機制的基礎、並試辦抗高溫調適對策演練。

高溫 環境部 彭啓明 勞動部

延伸閱讀

「抗高溫調適對策聯盟」成立 啟動四點抗熱調適行動

減少國人每年熱傷害人次 抗高溫調適對策聯盟今成立

【重磅快評】台電火力全開 彭啓明甩鍋「廚房媽媽」？

廚房媽媽已越來越少 蘇俊賓提3數據打臉彭啓明：別再扯

相關新聞

百輛拖吊車夜宿交通部！3訴求1達共識 業者明持續陳抗

拖吊車業者不滿現行規定，常過磅就挨罰上萬元，今號召百輛拖吊車包圍交通部，中華民國柴油車運輸總會莊姓顧問指出，原訂進行長達...

中華電信遭Google取消信任憑證 2動作喊話「沒問題」：免費延長TLS憑證

Google日前宣布8月1日起取消預設信任中華電信所簽發的TLS網站憑證引起熱議，中華電信今日 (6月3日)再次發出聲明表示，此雖非憑證存在漏洞或私鑰洩露等安全疑慮，但因未能及時達成Google Chrome政策之要，求造成社會大眾困擾深表歉意，也針對政府單位及企業客戶網站做出後續因應措施，確保在8月1日起不會出現憑證問題。

找哪裡最涼 環境部攜手產學建置Cool Map高溫防護地圖

環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」後，準備著手建置高溫防護地圖（Cool Map）、研擬企業抗高溫行動指引，以及以獨居老人...

鮮乳標示新規明年7月上路 乳業協會擔憂一問題

進口乳品能否標示鮮乳字樣今天終於拍板！衛福部食藥署今正式公告修正相關法令，明年7月1日起，進口乳品不得標示為鮮乳，必須標...

他把水餃煮到破皮以為熟了 八方雲集曝撇步：7分鐘輕鬆上桌

水餃美味又很有飽足感，是許多家庭餐桌上常見的佳餚，但要怎麼煮才比較不容易破？有網友透露自己在家煮水餃，以為已經煮熟了，沒想到吃起來還「生生的」，讓他發文求助煮水餃的撇步。

薪水80K！台北精緻女月花17萬真相曝光 網見「1花費」超驚訝

現代人生活步調緊湊，不少人追求「精緻生活」以提升生活品質。近日一名男網友分享，在網路上看到居住在台北的「精緻女孩」每月開銷明細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。