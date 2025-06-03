三面向調適未來高溫 環境部成立抗高溫調適對策聯盟

為因應全球暖化下異常高溫，環境部3日邀集政府機關、響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，一起攜手透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑與規劃，以公私協力方式，提升我國整體抗高溫調適能力。

環境部說明，「抗高溫調適對策聯盟」成立由中央與地方攜手、政府與民間合作，中央各相關部會從各易受氣候變遷衝擊領域分工合作，並與地方政府共同推動，民間企業則依面對高溫需求，邀請包括實體通路、線上通路、冷氣空調、運輸服務、營造業以及寵物友善服務等不同業別共同加入聯盟，目前共計110個單位，其中民間團體9個、企業63家。

環境部彭啓明部長表示「有願就有力！」，回顧五年前與成大建築系特聘教授林子平一起鼓勵嘗試處理氣候調適議題時，感受到民間雖有很多很好的概念，但若少了政府的執行，力道就會差很多。因此改採「我們先行動、訂出制度，科學面就會跟上。」的模式以組成聯盟促進「公私協力」，政府的角色是搭建平台並負責整合各界力量。

彭啓明指出，目前臺灣對於颱風已有完整應變機制與組織，但面對熱浪卻還沒有，為了明年開始有更好的對策與行動，環境部今年啟動跨部會合作，將從整合氣象署、勞動部、衛福部既有的高溫資訊做起，從建立共通性高溫指標出發，作為制訂應變機制的基礎、並試辦抗高溫調適對策演練。