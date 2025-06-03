鮮乳標示新規明年7月上路 乳業協會擔憂一問題

進口乳品能否標示鮮乳字樣今天終於拍板！衛福部食藥署今正式公告修正相關法令，明年7月1日起，進口乳品不得標示為鮮乳，必須標示「牛乳、羊乳、其他食用動物乳」等。中華民國入乳業協會對此結果給予肯定，但也擔憂，原裝進口乳品的「FRESH MILK」字樣仍會被解釋為鮮乳，包裝如何區隔和規範是下個階段的重點工作。

食藥署今天正式公告，修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，食藥署食品組長劉芳銘指出，考量農業部推動鮮乳標章，將「鮮乳」二字認定為專有名詞，修法後只有經農業部認證，取得「鮮乳標章」或「驗證標章」，才可標示為「鮮乳」。

中華民國入乳業協會秘書長方清泉表示，這次的修正做法符合國際規範，是正本清源，而國產乳品要標示為鮮乳就要有農業部額外的認證條件，不見得所有台灣乳品工廠生產的都能符合鮮乳標準，這是新制上路後會有的改變。

然而方清泉也擔憂，食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定，市售包裝食品應以中文及通用符號完整標示，但如果外國牛乳進口，而原裝來台灣的字樣是英文的FRESH MILK，這樣的「擦邊球」該怎麼辦？因為現在國人看到FRESH MILK的字樣已經很直覺就認定為鮮乳，在這樣的情況下該如何區隔？這是下階段應該要規範的地方。