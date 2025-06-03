風災受損重修 墾丁森林遊樂區多肉植物展示區重新開幕

墾丁國家森林遊樂區「多肉植物展示區」經歷風災損毀與一年多的整修作業後，今日重新啟用。這座「沙地綠洲」是台灣南部重要的乾旱植物展示場，有超過30種多肉植物，其中有還有台灣特有種，讓遊客一次看個夠，來趟療癒系多肉之旅。

多肉植物展示區原為仙人掌溫室，1973年設立，為北回歸線以南重要的乾旱植物展示場。林業及自然保育署屏東分署表示，台灣雖四面環海、降雨豐沛，較少見沙漠地形，但在這片土地上還是孕育出許多原生的乾旱植物。

展示區內有自開園就存在至今的金鯱、金武扇及恆春特有種的台灣佛甲草、鵝鑾鼻燈籠草，另外還有弁慶柱、龍骨麒麟、月光免耳等來自美洲及非洲等特色植栽，共計有30多種多肉植物。此外，園區沙地環境更成為台灣蟻蛉等特有昆蟲的絕佳棲息地，是台灣分布密度最高的地方。