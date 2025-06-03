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雷雨狂炸台南機場暫停作業航班延誤 南北竿13架次取消
受到滯留鋒面及西南風影響，今天易有短延時強降雨，中央氣象署今晚間6時14分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含高雄市、台南市，並持續影響到今入夜。交通部民航局表示，因雷雨當空，台南機場晚間6時6分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊；另外，今日南、北竿末班機時間已過，受天候影響，今日南竿取消10架次，北竿取消3架次。
民航局表示，台南機場今晚間6時06分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤，受此影響，與台南機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤。
民航局表示，已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
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