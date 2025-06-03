信義愛群醫事長照站揭牌啟用 溫情展開社區長照新據點
由信義醫療財團法人居家服務機構與愛群浸信會攜手成立的「信義愛群醫事C長照站」今天正式揭牌啟用，活動在高雄前鎮區盛豐里愛群浸信會舉行，象徵著醫療、長照與地方信仰資源攜手合作，為在地長輩搭建一座守護健康與希望的橋樑。
隨著邁入超高齡社會，高雄市府近年積極推動「社區整體照顧服務體系（ABC）」，其中醫事C據點作為最貼近社區的預防延緩失能單位，強調鄰里共照、關懷長者與健康促進。「信義愛群醫事C長照站」的設立，正是呼應市府政策，落實在地資源整合與跨界合作。未來也將持續配合高雄市衛生局「巷弄長照站3.0」政策方向，擴展社區參與與健康促進功能，期盼讓更多在地長輩都能安心留在熟悉的社區中，活得健康、活得有尊嚴。
該據點協辦單位為高雄基督教醫院，結合當地盛豐里里長王志濱的愛心號召，鼓勵長輩踴躍參與。並由愛群浸信會及愛群全人關懷協會熱心提供場地支持與靈性關懷。據點每週提供固定時段的多樣化服務，包括健康講座、延緩失能課程、共餐交流、卡拉OK、趣味手作等，幫助長輩走出家門、增加社交互動、維持身心健康，營造熟悉、安全、有溫度的社區照顧空間。
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