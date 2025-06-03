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明天豪雨繼續炸全台 北台灣溫度劇降「高溫僅剩25度」
今明2天持續受滯留鋒面影響，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至明天各地都有短延時強降雨，尤其南部要注意局部豪雨，而北部、東北部則是溫度明顯下降，各地低溫約22至26度，但北部高溫降至25到27度，南部則維持28至31度高溫。
林定宜說，受到滯留鋒面影響，今晚至明天清晨南部需留意局部豪雨，明（4日）各地都有短延時強降雨，中南部、東部、東南部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部有短暫陣雨，東半部、東南部及午後各山區有較強對流發展，因此有出現局部大雨的機率。
周四（5日）鋒面緩慢南移到巴士海峽，但各地天氣依舊不穩定有短延時強降雨發生，東半部有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花、午後各山區有局部大雨。
周五（6日）降雨範圍縮小，但環境風場轉為南風，水氣仍偏多，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。
周日至下周一（8、9日）東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；下周二（10日）僅剩花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
溫度部分，林定宜指出，明天環境轉東北風，北部、東北部降溫明顯，高溫降至25到27度，其他地區28至31度，南北溫差大，各地低溫則為22至26度；周四白天起溫度回升，各地高溫上看30度。
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