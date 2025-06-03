防新冠病毒別只戴口罩 中醫師：這件衣物更是防疫關鍵

梅雨季鋒面通過，各地雨勢不斷，讓人感覺又濕又悶，近期又遭遇新冠疫情爆發，一旦免疫力不足，增加染疫機會。中醫師吳明珠說，防疫病毒的關鍵還是戴口罩、勤洗手，但隨著氣溫、濕度忽高忽低，建議隨身攜帶一件薄的長袖衣物，當淋濕、出汗後搭乘大眾運輸工具，或到室內公共場所時，若冷氣太強可以隨時披上，避免影響免疫力，降低病毒感染風險。

吳明珠說，現在天氣炎熱應多補充水分，在飲食方面，也應避免飲食太過冰涼、燥熱，如少喝冷飲、少吃冰淇淋、少吃重口味的食物等，比如說西瓜、哈密瓜等水分多、較寒性的水果或葡萄柚汁，不要吃太多，避免影響腸胃，甚至是腸胃容易脹氣的人，一早起床，不要吃優格、牛奶，以防引起腹瀉，建議應照顧好脾胃，提升免疫力，肺部也會獲得健康，以抵抗病毒入侵。

「天氣又濕又熱，四神湯是最好的養生補品。」吳明珠指出，藥膳四神湯的四味中藥材，包括芡實、蓮子、淮山、茯苓，或是薏仁、白朮等可以去濕氣。另，若有頭痛、頭重、肩頸痠痛、腰脊重痛，或一身盡痛，微熱昏倦等症狀，可以採用「羌活勝濕湯」處方有羌活、獨活、防風、川芎等，用於發汗、祛風、勝濕，或是「九味羌活湯」也能祛濕。

吳明珠說，天氣又濕又熱，門診收治皮膚汗皰疹、蕁麻疹、蚊蟲叮咬的病人也很多，患者人數約增加3成，前幾天，一早門診約有5成患者都是皮膚問題，還有些病人皮膚搔癢嚴重，又過度搔抓，引發皮膚感染、發炎，提醒皮膚汗皰疹、蕁麻疹爆發時，應立即讓皮膚降溫、服藥止癢，平時應多去除體內濕氣，切忌過度搔抓，避免引起二次傷害。