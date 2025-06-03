他把水餃煮到破皮以為熟了 八方雲集曝撇步：7分鐘輕鬆上桌

水餃美味又很有飽足感，是許多家庭餐桌上常見的佳餚，但要怎麼煮才比較不容易破？有網友透露自己在家煮水餃，以為已經煮熟了，沒想到吃起來還「生生的」，讓他發文求助煮水餃的撇步。

原PO在PTT發文表示，他用鍋子裝水煮沸，水滾的時候就將冷凍水餃丟下去，水滾第一次後再加一碗水，等到第二次滾了又再等候兩分鐘，然後再將水餃撈起來。原PO說水餃看起來熟了，皮也都煮到破掉了，但吃起來卻是「生生的」，讓他相當無奈，於是求助鄉民們，希望大家可以教一下煮水餃的撇步。

貼文引起熱烈討論，「你有看過八方雲集煮水餃在加冷水嗎？」、「以前教你加冷水，是因為窯灶不能調火力，現在就大火滾下水餃，轉小火再滾就能撈」、「中火煮到水餃起泡膨脹就熟了，不用加水」、「要煮到皮鼓鼓的狀態，家裡賣水餃的…」、「冷凍水餃要冷水一起煮滾，冷藏的水餃才是水滾下水餃」、「煮法全錯！冷凍冷水就要直接丟了，滾第一次就可以撈起來吃了」。

事實上，八方雲集就曾公開煮水餃的4個步驟：第一步「煮水」，鍋子裡放入至少2500cc的水量，然後用大火先將水煮沸；第二步「放水餃」，放入冷凍水餃，水線需高過水餃兩倍；第三步「攪拌」，用鍋具持續輕輕攪拌，避免沾黏鍋底，直至水再度沸騰；第四步「轉小火」，蓋上鍋蓋轉小火繼續煮，冷凍水餃約7分鐘，生鮮水餃約5分鐘。