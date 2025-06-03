疏運滯留旅客 連江縣政府宣布4日傍晚加班機
連江縣政府今天傍晚宣布，為疏運滯留旅客，協調立榮航空4日傍晚加開加班機，馬祖南竿至台北松山班次僅開放現場候補，松山至南竿已可訂位。
連江縣政府交通旅遊局公告表示，加班機時間為4日下午5時台北松山往馬祖南竿，6時40分南竿往松山。南竿往松山不受理訂位，並於4日下午5時左右，於南竿機場立榮航空櫃台現場補位。松山往南竿可至立榮航空官方網站、APP等訂位。
馬祖南竿、北竿機場今天受大雨影響能見度，2機場全日飛機暫停起降，南北竿合計共13架次取消。根據連江縣旅遊同業公會統計，共337名團客滯留。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言