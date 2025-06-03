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疏運滯留旅客 連江縣政府宣布4日傍晚加班機

中央社／ 連江縣3日電

連江縣政府今天傍晚宣布，為疏運滯留旅客，協調立榮航空4日傍晚加開加班機，馬祖南竿至台北松山班次僅開放現場候補，松山至南竿已可訂位。

連江縣政府交通旅遊局公告表示，加班機時間為4日下午5時台北松山往馬祖南竿，6時40分南竿往松山。南竿往松山不受理訂位，並於4日下午5時左右，於南竿機場立榮航空櫃台現場補位。松山往南竿可至立榮航空官方網站、APP等訂位。

馬祖南竿、北竿機場今天受大雨影響能見度，2機場全日飛機暫停起降，南北竿合計共13架次取消。根據連江縣旅遊同業公會統計，共337名團客滯留。

馬祖 立榮航空 南竿

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