疏運滯留旅客 連江縣政府宣布4日傍晚加班機

連江縣政府今天傍晚宣布，為疏運滯留旅客，協調立榮航空4日傍晚加開加班機，馬祖南竿至台北松山班次僅開放現場候補，松山至南竿已可訂位。

連江縣政府交通旅遊局公告表示，加班機時間為4日下午5時台北松山往馬祖南竿，6時40分南竿往松山。南竿往松山不受理訂位，並於4日下午5時左右，於南竿機場立榮航空櫃台現場補位。松山往南竿可至立榮航空官方網站、APP等訂位。

馬祖南竿、北竿機場今天受大雨影響能見度，2機場全日飛機暫停起降，南北竿合計共13架次取消。根據連江縣旅遊同業公會統計，共337名團客滯留。