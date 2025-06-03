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北醫SROI分析：兒科投入1元 創3.22元社會效益

中央社／ 台北3日電

北醫大附設醫院率全台醫院之先，導入國際常用社會影響力模型SROI，分析發現院內兒童醫療網絡專案每投入1元，即創造3.22元社會效益，證明兒科極具投資潛力與社會價值。

台北醫學大學附設醫院院長施俊明今天透過新聞稿表示，醫療服務與時俱進、技術日新月異，同時更應回歸初衷，亦即對人與社會產生正向改變。為此，北醫附醫創全台醫院之先，導入SROI（Social Return onInvestment，社會投資報酬率）制度，於現有醫務管理架構之外，以更全面角度詮釋醫療價值與意義。

北醫附醫永續發展室主任黃仲毅解釋，SROI是一種將社會影響力貨幣化的定量評估模型，透過與利害關係人訪談、記錄行為改變等層面，轉化為財務代理數據。院內首波使用，涵蓋科部發展、資源投入及醫療援助等3大面向，評估兒童醫療網絡、復健機器人及深耕友邦史瓦帝尼王國等院內專案。

兒童醫療網絡部分，北醫附醫副院長盧星華指出，包括整合院內12大兒童專科、推動創新制度如領航護理師、協助罕病與重症病童一站式就醫、跨科整合治療；亦將觸角擴展至外縣市與離島，推動醫師定期駐診與「新生兒綠色通道」跨院轉診機制，提升偏鄉新生兒就醫時效與安全。

評估結果發現，北醫兒童醫療網絡專案造福逾17萬病童人次，大幅減輕家庭照顧壓力，促進醫病信任，整體社會回饋成果顯著。SROI計算結果顯示，每投入1元，即創造3.22元的社會效益，證明兒科是極具投資潛力與社會價值的部門。

北醫特有「多樣性下肢機器人復健中心」，不僅助病人更快回歸生活自理能力，家屬照護壓力與經濟負擔也明顯降低，且有助拓展醫事人員訓練場域、共建專業網絡。SROI結果顯示，該案每1元投資，創造近7元回報，顯示尖端科技導入，可兼具效能與社會價值。

施俊明表示，未來北醫將持續投入兒科，包括人才培育、跨院整合與提升偏鄉可近性等，並同步將SROI制度拓展至資源投入與醫療援助等領域，讓每一分投入，發揮加乘的社會影響力。

復健 北醫大 偏鄉

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