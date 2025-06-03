策展人呂岱如將赴英駐村 探索酷兒生態女性主義

曾策畫威尼斯國際美術雙年展台灣館代表展「這不是一座台灣館」，策展人呂岱如今年獲選將赴英國倫敦駐村，深入探索酷兒生態女性主義計畫，也將探討永續性、互惠式都市生態計畫等專業。

文化部今天發布新聞稿表示，為鼓勵台灣藝術人才發展創作並豐富國際交流經驗，文化部駐英國代表處文化組自2020年起持續與英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，公開甄選台灣藝術家或策展人至倫敦進行策展或創作研究，今年由呂岱如獲選。

今年台灣藝術專業人才駐村計畫共有113名申請者，創作或策展經歷俱佳，競爭激烈。呂岱如現為當代藝術策展及研究組織「緩步動物」創辦人、總監兼策展人，2015年至2017年擔任台北當代藝術中心總監，也曾任如「阿嬤，開麥拉！」、第55屆威尼斯雙年展台灣館「這不是一座台灣館」等策展人。

戴芬娜基金會表示，呂岱如於申請計畫提出，倫敦近期已發展為生態藝術（ecological art）重要據點，希望藉駐村機會與英國本地藝術家及研究者交流都市生態藝術計畫，同時在環境議題上，瞭解如何認識問題、發展社群策略，並執行解決方案。

呂岱如預計於6月23日至9月14日期間駐村。戴芬娜基金會表示，呂岱如將透過與本地藝術家與研究者合作，深入探索酷兒生態女性主義計畫（queer eco-feminist projects），並學習有關永續性、互惠式都市生態計畫（sustainable, reciprocal urban eco-projects）知識。

駐英國代表處文化組表示，文化部持續推動各項計畫，支持台灣藝術家與策展人走向國際，期待透過戴芬娜基金會在歐陸擁有的豐沛專業網絡，協助獲選者在駐村期間與當代藝術社群開啟更多元化的對話、建構其國際人脈，並使獲選者獲得後續策展構想和素材，再將相關研究成果回饋至國內外場域。