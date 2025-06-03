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為瘦身少吃澱粉「戒白飯」下秒卻踩雷 醫曝關鍵：跳槽到更差的選項

聯合新聞網／ 綜合報導
你是否也曾為了減肥，選擇不吃白飯呢？示意圖／ingimage
你是否也曾為了減肥，選擇不吃白飯呢？示意圖／ingimage

你是否也曾為了減肥，選擇不吃白飯呢？對此，醫師蒼藍鴿指出，很多人以為減少澱粉攝取就能瘦，選擇以麵包水餃來取代白飯，讓他直呼「無疑是跳槽到更差的選項了」。

蒼藍鴿在臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」表示，白飯算是中等偏好的碳水，營養價值雖然比不上糙米、全穀飯，纖維含量也低，但比起麵條、麵包這些精緻澱粉，其實健康許多。

蒼藍鴿表示，很多人為了想要瘦身，選擇少吃澱粉或者「戒白飯」，結果卻用麵包、水餃、餅乾取代，無疑是從中等碳水，跳槽到一個更差的選項。

蒼藍鴿強調，碳水化合物不能只分好或壞，要看拿來和誰比較，更點出白飯有3大優點，第一，熱量穩定好抓；第二，搭配蛋白質、蔬菜就能吃得均衡；第三，比多數外食的主食更讓人安心。

貼文一出後，不少網友都相當認同，紛紛表示「我目前大多吃地瓜、南瓜、玉米，來取代部份米飯，自己煮比較淡還可以，外食就真的需要配飯吃」、「我已經很少在吃白飯了，都改吃地瓜、活性糙米飯，偶爾吃一點無糖無油的原味酸種麵包」、「麵包、水餃都是超級地雷，不吃飯也只是騙自己」、「減脂不能一味只是斷飯或碳水，而是减少或者控制碳水的量，達到减脂效果」。

麵包 蛋白質 白飯 減肥 水餃 吃澱粉

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