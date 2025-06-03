40歲婦患糖尿病…一症狀誤判「病情變好」 不到十年就洗腎又失明

一名40多歲糖尿病患者因血糖失控就醫，卻誤以為「腎絲球過濾率升高、腎臟變大」代表腎功能改善，結果幾年內視力惡化、走上洗腎之路。醫師提醒，這其實是糖尿病腎病變早期常見的陷阱，若未及時控糖，後果恐不堪設想。

腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，曾有一名家庭主婦因視力模糊、口渴、吃多、喝多等症狀前來就診，血糖一測高達250mg/dL，明顯為糖尿病。該患者起初短暫配合用藥控制，但不久便自行停藥，數月後回診時，腎絲球過濾率竟飆到120，腎臟也變大，令她誤以為病情好轉。

洪永祥表示，這其實是糖尿病腎病變早期的「腎絲球超過濾現象」，是因腎臟為代謝過多血糖而過度工作，看似功能提升，實則正加速損傷。這名患者之後未持續追蹤，直到七、八年後再度回診，已經進入腎衰竭階段，不僅需洗腎，視力也因糖尿病視網膜病變幾乎全盲。

他強調，腎絲球過濾率異常升高、腎臟變大，並非代表腎功能好，而是未來蛋白尿、腎功能惡化的警訊。若未及時控制血糖，恐將加速腎臟病變，最終導致不可逆的損傷。