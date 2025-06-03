快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

墾丁森林遊樂區多肉植物區風災損 整修完成重啟

中央社／ 屏東縣3日電

墾丁國家森林遊樂區多肉植物展示區近年遭風災損毀，經1年多整修作業後，今天重新啟用。林保署指出，期盼重啟後定位為環教場域，並邀請社區合作，推動帶狀生態遊程。

林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬告訴中央社記者，區內多肉植物展示區過去是林業試驗所恆春分所職工宿舍，當時林務局接管後，種植仙人掌供遊客欣賞；沿續到民國112、113年間，棚架多次受颱風影響，希望整修完重啟後重新給它一個定位，透過多肉植物蒐集，成為環教場域，未來也多1個特色景點。

開幕活動邀來多家墾丁在地觀光業者，包括民宿業者、文創電商等。楊瑞芬表示，希望業者加入共同行銷，攜手合作再現墾丁觀光旅遊風華，讓民眾走進來，除了解高位珊瑚礁植物生態以外，更能發現墾丁森林遊樂區新面貌。未來也將與林試所恆春研究中心及在地社區合作，串成帶狀生態遊程。

今天活動包含多肉植物自己動手做（DIY）體驗，以及在地社區將多肉植物入菜分享，例如仙人掌科的紅龍果。水蛙窟社區生態旅遊中心企劃鍾佩玲表示，食材多取自在地，以小農紅龍果做成果凍，搭配以端午節前後盛開的月桃花做成的花蜜水。

鍾佩玲說，水蛙窟在林保署林業計畫下挖掘很多老一輩智慧，並將在地植物開發成商品。目前在園區內仍有很多恆春半島香草植物尚未開發，希望可以與園方結合，一起開發獨特限量遊程或活動。

林保署屏東分署表示，墾丁森林遊樂區多肉植物展示區自62年設立，為北回歸線以南重要乾旱植物展示場，展示超過20多種多肉植物，包括弁慶柱、台灣佛甲草、龍骨麒麟、月光兔耳等特色植栽，豐富且具有教育意義。不僅如此，園區沙地環境更棲息蟻獅、獨居蜂等特有昆蟲，是兼具觀光與生態學習功能的自然教室。

此次展示區整修，林保署屏東分署指出，著重「友善環境」及「低碳設計」與「生態教育」，全區以咕咾石堆砌花台、鋼構PC（聚碳酸酯）板頂棚與高架步道串聯，提供舒適安全參觀動線。

屏東 多肉植物 墾丁

延伸閱讀

單趟2100元！基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

基隆搭渡輪到「日本石垣島」只要2千元 網友驚：跟到墾丁一樣

端午連假首日天氣放晴 阿里山國家森林遊樂區湧現人潮

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

相關新聞

不只肺癌！ 台大公衛教授：一次LDCT檢查可加值3大好處

衛福部國健署自今年擴大「低劑量電腦斷層檢查」（LDCT）肺癌篩檢服務，在2024年12月31日，已有15萬多位民眾接受此...

新冠疫情升溫 藥師公會示警：盡快備妥5大防疫物資

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，染疫人數將在6月底7月初達高峰，屆時單周就診人數將高達6.5萬人次，截至8月底累計確診人...

大雨要來了 花蓮玉里兩便道夜間預防性封閉

中央氣象署下午發布豪雨特報，花蓮縣也列入豪雨警戒範圍內。玉里鎮公所宣布，因雨勢不斷，長良、高寮兩條便道，今晚6時至明天上...

為瘦身少吃澱粉「戒白飯」下秒卻踩雷 醫曝關鍵：跳槽到更差的選項

你是否也曾為了減肥，選擇不吃白飯呢？對此，醫師蒼藍鴿指出，很多人以為減少澱粉攝取就能瘦，選擇以...

40歲婦患糖尿病…一症狀誤判「病情變好」 不到十年就洗腎又失明

一名40多歲糖尿病患者因血糖失控就醫，卻誤以為「腎絲球過濾率升高、腎臟變大」代表腎功能改善，結果幾年內視力惡化、走上洗腎之路。醫師提醒...

孩子染黴漿菌發燒！苦等12小時才有病床 家長嘆：已不是個案

近日有家長在網路發文指出，孩子因感染黴漿菌發燒送醫，卻在急診苦等12小時才排到病房，現場人潮爆滿，連加護病房（ICU）都一床難求。他直言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。