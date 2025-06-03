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不只肺癌！ 台大公衛教授：一次LDCT檢查可加值3大好處

聯合報／ 記者蘇湘雲/台北即時報導
台灣大學公共衛生學系教授陳秀熙。本報資料照片
台灣大學公共衛生學系教授陳秀熙。本報資料照片

衛福部國健署自今年擴大「低劑量電腦斷層檢查」（LDCT）肺癌篩檢服務，在2024年12月31日，已有15萬多位民眾接受此服務。台灣大學公共衛生學系教授陳秀熙認為，LDCT並非只能用來篩檢個人肺癌病灶，針對抽菸族，可透過檢查鼓勵參加戒菸門診，發現異常，後續也可銜接基因檢測，找出特定癌變基因家族史族群，提醒健檢。若搭配AI科技，能計算出頸動脈鈣化指數，此為心血管疾病重要指標，一次檢查加值三大好處，效益大幅提升。

LDCT與戒菸政策結合，效益更加乘

陳秀熙解釋，最初推動LDCT篩檢，主要希望與戒菸政策搭配，從成本效益來看，若抽菸者簽下戒菸意願書，並願意進入戒菸門診、積極戒菸，此時讓這些族群有機會接受LDCT篩檢，無論是戒菸意願與戒菸門診效益的提升，或後續醫療成本的樽節，皆能產生不少助益。而後續台灣大學醫學院內科教授楊泮池進一步調查、研究更發現，如果是非吸菸、有肺癌家族史的女性，罹患肺癌的機率與抽菸男性不相上下，而這些族群接受LDCT篩檢，也可得到好處。

銜接精準檢測，鼓勵家族史民眾受檢

對於LDCT檢查的運用，陳秀熙分析，民眾接受LDCT檢查，發現異常，需銜接後續治療，在這過程中，可運用基因檢測精準找出EGFR等特定基因突變，而這樣的基因突變，也可能出現於其他家族成員，期待政府未來透過補助、獎勵等方式，鼓勵病患家人受檢，運用「家族一站式基因檢測」模式，讓有家族病史者在成本更低的情況下，早期掌握自身風險

搭配AI，有效預測心血管健康風險

此外，陳秀熙也認為，LDCT檢查搭配現行AI科技，可估算接受檢查者的頸動脈鈣化指數，從這項指數，可了解罹患心血管疾病風險高低。

「這種作法可以精準分流，在不增加醫療負擔的情況下，及早找出早期病患，疾病防治更有效率。」陳秀熙指出，根據臨床經驗，接受檢查者當中，約55%可早期評估是否需積極治療，或持續觀察即可，約有三分之一的機會演變成心血管疾病。另外，約15%因風險較低，檢測頻率或許就能從兩年一次延長至四年一次。當找出早期病患，也許就可以和衛福部「三高防治888計畫」結合，避免心血管疾病風險一再上升、疾病持續惡化。

精準給付模式，可提升醫療成本效益

陳秀熙認為，隨著超高齡社會的來臨，以及少子女化趨勢，健保等衛福政策的永續運作，將面臨嚴苛挑戰，因此需積極推動「精準給付」模式，其核心理念是依據個人化疾病風險調整篩檢、追蹤頻率，進而降低不必要醫療、檢測成本，並減少民眾焦慮感。

風險 陳秀熙 戒菸

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